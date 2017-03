Phát hiện kho xăng dầu lậu giữa thành phố

Sáng 2/6, Chi cục Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng cho biết, chiều 1/6 đã kiểm tra bất ngờ kho xăng dầu tại số nhà 23 Trần Quang Diệu, quận Sơn Trà, Đà Nẵng do bà Thái Thị Hà (trú tổ 25, phường An Hải Tây, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) làm chủ và phát hiện một lượng lớn xăng dầu không rõ nguồn gốc.

Bà Hà ký vào biên bản vi phạm. (Ảnh: M.Thi)

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện hàng trăm can nhựa đựng chất lỏng màu xanh, trắng đục được xác định ban đầu là xăng A92, A95. Ngay sau đó đoàn kiểm tra đã lấy mẫu để kiểm tra.

Cách nhà số 23 do bà Hà làm chủ khoảng 200m, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện kho chứa xăng trong căn lều tôn thấp lè tè, nóng bức, diện tích chừng trên 20m2 nằm trên đường Trần Hưng Đạo - Trần Quang Diệu, bên cạnh là điểm thu mua phế liệu cũng do bà Hà làm chủ.

Tại kho chứa này có hàng trăm can nhựa lớn nhỏ, trong đó có hàng chục can loại 20 lít đã đựng xăng và nhiều xô, máng, ống hút, vật dụng phục vụ việc sang chiết xăng lẻ.

Kho xăng dầu không rõ nguồn gốc vừa được phát hiện (Ảnh (M.Thi)

Nguy cơ cháy nổ tại kho chứa xăng này là rất lớn - một cán bộ trong đoàn kiểm tra cho biết.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 18 can nhựa (loại từ 25-30 lít) chứa chất lỏng màu xanh được xác định ban đầu là xăng A92 và A95. Ngoài ra còn có 6 can (loại 20 lít) chứa dầu nhớt và 6 can (loại 5 lít/can) chứa dầu hỏa.

Toàn bộ số chất lỏng chứa trong các can nhựa không có hóa đơn chứng từ, xuất xứ nguồn gốc đã được đoàn kiểm tra niêm phong, lập biên bản tạm giữ và lấy mẫu giám định chất lượng.

Điều đáng quan tâm là tại cơ sở kinh doanh xăng dầu của bà Hà làm chủ không có giấy phép kinh doanh, mua bán xăng dầu. Tuy nhiên cơ sở kinh doanh của bà Hà vẫn tồn tại nhiều năm nay giữa thành phố Đà Nẵng mà vẫn không hề bị xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Vũ Trung - M.Thi (VNN)