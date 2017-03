Phát hiện nhiều vỏ bình gas bị mài logo

(PL)- Nghi ngờ có dấu hiệu sang chiết gas trái phép, mới đây Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Đức Hòa (Đội), tỉnh Long An đã kiểm tra trạm chiết gas Huy Khang (ấp Tân Hội - Đức Lập Thượng, Đức Hòa, Long An) thuộc Công ty TNHH Huy Khang.

Theo thông tin từ đại diện Chi hội Gas miền Nam, ngày 16-10, Đội phát hiện ra xe tải 54V-4041 đang vận chuyển 68 bình gas các thương hiệu Petimex, Origin, Saigon Petro chưa gắn niêm màng co và tem chống giả từ trạm chiết gas Huy Khang sang kho kế bên. Tuy nhiên, các công ty gas trên khẳng định họ không có bất cứ hợp đồng gia công chiết nạp nào với Huy Khang. Qua quá trình làm việc với Đội, tài xế và chủ trạm thừa nhận do mới lắp thêm bốn trụ bơm nên các bình gas sau khi đem chiết thử thì để trong kho. Hơn nữa vì Công ty Huy Khang chưa hoạt động nên không phải đem đi tiêu thụ. Những bình gas không có hợp đồng gia công chiết nạp chuyển vào kho niêm phong chờ xử lý. Ảnh: TƯỜNG LINH Bên cạnh đó, khi kiểm tra tại kho, Đội phát hiện hơn 100 vỏ bình các loại MT Gas, H Gas, VT Gas… Nhiều vỏ bình bị mài logo (sơn đè trên thân bình), trên thân có những vết sần sùi không biết là thương hiệu nào. Hiện cơ quan công an đã tạm niêm phong toàn bộ vỏ bình và bình gas có nước giao cho Công ty Huy Khang quản lý chờ xử lý. Trước đó, ngày 28-8, UBND tỉnh Long An đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Huy Khang vì hành vi chiếm giữ trái phép, mua bán, trao đổi bình gas không thuộc sở hữu. TƯỜNG LINH