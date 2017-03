Phát hiện và xử lý nạn khai thác than trái phép

Theo đó, người dân mà lực lượng nòng cốt là cựu chiến binh, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nêu cao tinh thần tố giác các tổ chức, cá nhân khai thác,vận chuyển than, tham gia cùng với lực lượng chức năng phá, san lấp các cửa lò khai thác than trái phép trên địa bàn sinh sống.



Trước đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đã yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển than trên các tuyến quốc lộ.



Thể hiện rõ quyết tâm ngăn chặn nạn khai thác than trái phép, trong 11 tháng năm 2011, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, xử lý 1.125 vụ, với 1.152 đối tượng vận chuyển, kinh doanh than trái phép; triệt xóa và đình chỉ 1.111 lượt lò, điểm tái khai thác than trái phép, phá dỡ 128 lán trại, trục xuất 109 trường hợp lao động làm thuê khai thác than trái phép.



Trong số vụ bắt giữ, Cơ quan điều tra đã khởi tố 8 vụ 47 bị can phạm tội liên quan đến than; xử lý hành chính 1.117 vụ với 1.105 đối tượng, phạt 5 tỷ 825 triệu đồng; tịch thu 35.800 tấn than. thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cũng là địa phương có biện pháp mạnh tay với nạn khai thác than trái phép.



Theo ông Vũ Văn Hợp, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, đối với những hộ gia đình có đất mà để các đối tượng lợi dụng khai thác than trái phép, thành phố Hạ Long sẽ tiến hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của những hộ vi phạm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



Còn đối với những hộ vi phạm chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà vi phạm, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phường không làm thủ tục tách thửa và không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.





Theo Mạnh Khánh (TTXVN/Vietnam+)