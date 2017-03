Phí thuế giảm, lại đua nhau sắm ô tô

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, doanh số toàn thị trường xe trong tháng 7 đạt 9.360 xe, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái và là kết quả cao hơn dự báo của VAMA.



Đây là tháng thứ 4 liên tiếp thị trường xe có sự tăng trưởng, nâng doanh số bán hàng của toàn thị trường trong 7 tháng đầu năm 2013 lên 59.197 xe, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch chiếm hơn 40%, đạt 23.814 chiếc, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2012.







Thị trường xe tháng 7 tiếp tục leo dốc nhờ phí giảm. Ảnh Khánh Hòa



Theo VTC News



Xe du lịch bán chạy giúp cho các liên doanh như Toyota, Ford hay GM có một tháng làm ăn tốt và làm cho vị trí trong bảng xếp hạng hàng tháng không có nhiều thay đổi. Thương hiệu xe ăn khách nhất vẫn là Toyota khi tiếp tục giữ vị trí số 1 về doanh số với 2.995 chiếc (tăng 73% so cùng kỳ) dù trong năm 2013, hãng xe này chưa ra dòng sản phẩm nào mới.Trường Hải đứng vị trí số 2 cả về doanh số chung lẫn doanh số trong phân khúc xe du lịch. Thương hiệu xe Hàn Quốc Kia của nhà sản xuất này bán được 792 xe còn thương hiệu Mazda tiêu thụ được 356 xe.Đứng thứ 3 về doanh số xe tiếp tục là Ford với 695 chiếc, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Thế mạnh của thương hiệu xe Mỹ hiện nay là mẫu SUV 7 chỗ Everest phiên bản mới.Tăng mạnh nhất về doanh số cũng như thứ hạng là Honda khi đứng ở vị trí số 4 với 510 xe, tăng 207%. Việc đưa ra hai dòng sản phẩm mới là CR-V và City với mức giá hợp lý hơn trước là nguyên nhân giúp Honda thành công trong vài tháng trở lại đây.Thương hiệu xe sang duy nhất thuộc VAMA là Mercedes cũng có một tháng thành công với tăng trưởng 72% nhờ ra mắt một loạt xe mới như E-Class, S-Class hay A-Class.Thị trường xe khởi sắc và được dự đoán là sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới phần lớn là nhờ các tác động tích cực của việc giảm phí trước bạ ôtô tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng. Việc Hà Nội hai lần giảm phí trước bạ từ 20% xuống 15% từ 1/4/2013 và giảm tiếp xuống 12% vào ngày 12/7 vừa qua đã đẩy doanh số bán xe khu vực phía bắc trong tháng 7 lên cao gần gấp đôi khu vực phía nam.Bên cạnh đó, việc các hãng xe đua nhau ra sản phẩm mới cũng góp phần thay đổi diện mạo của thị trường đồng thời khiến cuộc đua giành thị phần ở tất cả các phân khúc ngày càng trở nên khốc liệt. Nửa cuối năm 2013 hứa hẹn sẽ có thêm nhiều điều thú vị với hai thương hiệu xe và nhiều dòng sản phẩm mới.