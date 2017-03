Phó Thủ tướng gửi thư khen vụ ngăn chặn vũ khí 'khủng' vào Việt Nam

Số vũ khí quân dụng "khủng" bị phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thư viết: “Qua báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tôi được biết, ngày 31 tháng 7 năm 2015, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Cục An ninh Kinh tế tổng hợp - Bộ Công an đã phối hợp phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ vận chuyển 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 hộp đạn trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.Thay mặt Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tôi ghi nhận và biểu dương thành tích của các Đồng chí. Kết quả hoạt động này góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tôi mong rằng, thời gian tới các đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.”

Trước đó, ngày 31-7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Cục An ninh Kinh tế tổng hợp (A85) và các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an tiến hành khám xét đột xuất chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Qua quá trình kiểm tra thực tế đã phát hiện số lượng lớn vũ khí quân dụng từ Cộng hòa Séc thâm nhập lậu vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất được cất giấu tinh vi. Lô hàng gồm: 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn chưa qua sử dụng. Vụ việc này mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Cục Hải quan TP. HCM đang tiếp tục cùng Cục A85 phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.