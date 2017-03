Phó Tổng giám đốc ACB Nguyễn Thanh Toại:“Người gửi tiền đang trở lại với ACB”

Không có áp lực trong vụ bắt bầu Kiên Theo Chinhphu.vn, trao đổi với phóng viên của Cổng thông tin điện tử này, đại tá Nguyễn Đức Thịnh - cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C46), phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an - nói: “Chúng tôi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên do vi phạm trong quản lý, điều hành của ba công ty do Nguyễn Đức Kiên làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Hiện Nguyễn Đức Kiên không tham gia quản lý, điều hành ACB. Chúng tôi cũng đã nói rõ là chúng tôi nhận được rất nhiều đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến vi phạm của ba công ty do Nguyễn Đức Kiên điều hành và báo cáo đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang và đồng chí Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ chỉ đạo.

Trước khi khởi tố, bắt giam Nguyễn Đức Kiên, lãnh đạo liên ngành tư pháp trung ương đã họp và thống nhất cao. Quá trình bắt, khám xét và tổ chức điều tra đảm bảo đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật và đã báo cáo Thủ tướng, đồng thời nhận được sự chỉ đạo chặt chẽ của Thủ tướng Chính phủ”. Ông Thịnh còn nhấn mạnh: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, vì vậy chúng tôi không chịu áp lực nào trong điều tra vụ án này và chúng tôi thực hiện nghiêm túc, khách quan các quy định của tố tụng hình sự”.