Phòng chống tội phạm phá hoại máy ATM

Theo ghi nhận của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, trong khoảng 2 tháng gần đây có tới 9 vụ tấn công, phá hoại các máy ATM của các ngân hàng, trong đó có 2 vụ bị mất tiền với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an cho biết sẽ có văn bản chỉ đạo Cục Điều tra tội phạm kinh tế, công an các địa phương, các lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ tăng cường hỗ trợ, phối hợp với các ngân hàng trong việc đảm bảo an toàn cho ATM tại các địa bàn hoạt động, bổ sung máy ATM vào danh sách các điểm trọng yếu cần bảo vệ.

Theo M.GIANG (SGGP)