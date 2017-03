Phù phép nho Trung Quốc

Nho Trung Quốc được nhập về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (tp.HCM) - Ảnh: DŨNG TUẤN



Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Xuân Hồng cho biết nho là một trong năm loại trái cây Trung Quốc nhập khẩu vào VN nhiều nhất bên cạnh táo tây, lê, dưa vàng và cam quít. Trong bảy tháng đầu năm nay, chỉ riêng cửa khẩu Lạng Sơn đã nhập khẩu trên 160.000 tấn trái cây tươi từ Trung Quốc, trong đó riêng nho trên 10.000 tấn.Ông Hồng cho biết đa số các loại trái cây tươi từ Trung Quốc nhập về VN đều qua đường chính ngạch và được kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc theo quy định. Cũng theo ông Hồng, qua kiểm tra từ đầu năm đến nay đã phát hiện một số lô trái cây Trung Quốc (trong đó có nho) có dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật vượt mức cho phép và đã xử lý theo quy định cũng như nâng tần suất kiểm tra đối với doanh nghiệp nhập khẩu.



Một điểm bán nho Trung Quốc giả nho Mỹ trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang - Ảnh: Chí Quốc

Đồng loạt kiểm tra “nho Mỹ” giá bèo Chiều 13-8, ông Trần Văn Dự - phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang - cho biết hiện số người bán nho Trung Quốc nhưng ghi “nho Mỹ” trên tuyến quốc lộ 1A từ Cần Thơ đến Hậu Giang đã giảm khoảng 30% so với vài ngày trước. Dự kiến việc kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm loại “nho Mỹ” này sẽ có vào ngày 15-8. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, phần lớn điểm bán “nho Mỹ” ở địa bàn Hậu Giang trước đó hiện nay chỉ trưng bảng ghi “nho giá 35.000 đồng”; “nho giá 40.000 đồng/kg”. Tại các điểm bán “nho Mỹ” ở Cần Thơ, Hậu Giang khách hàng ghé mua nườm nượp.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Chi (ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang), một khách hàng mua nho, cho biết sở dĩ chị mua do giá khá “mềm”.Trong khi đó một lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ cũng cho biết ngay trong chiều 13-8, đơn vị này đã kiểm tra các điểm bán “nho Mỹ” trên địa bàn.

CHÍ QUỐC - QUỐC ANH

Theo DŨNG TUẤN (TTO)



Anh Hoàn, chủ một sạp trái cây tại chợ Mỹ Tho (Tiền Giang), lên chợ đầu mối Thủ Đức lấy hàng, cho biết mặt hàng này đang vào mùa, giá lại rẻ nên lời nhiều. Do vậy thay vì nhập 8-10 thùng như mọi khi, tối 12-8 anh Hoàn đã nâng lên 15 thùng. Theo quan sát, tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, hàng trái cây được chia làm hai khu vực rõ rệt, khu vực hàng “nóng” và hàng “lạnh”; hàng “lạnh” chính là các mặt hàng trái cây nhập khẩu bằng xe lạnh đưa về chợ.Ông P., một thương lái bỏ mối chủ yếu mặt hàng nho tới các sạp, cho biết: “Chúng tôi đưa xe sang tận Trung Quốc để nhập hàng, sau khi nho được đóng gói vào các thùng xốp hoặc nhựa, qua cửa khẩu mất 3-4 ngày thì về tới chợ rồi xả ra bán cho các chủ vựa”. Theo ước tính của ông P., mỗi ngày tại đây có 20-30 tấn nho nguồn gốc Trung Quốc được nhập về chợ.Anh Tài, chủ một sạp trái cây tại chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết hiện nho Trung Quốc về chợ có hai loại là nho đỏ và nho xanh. Giá nho đỏ Trung Quốc bỏ mối cho các chủ sạp ở mức 250.000-370.000 đồng/hộp (khoảng 10kg/hộp), tùy loại xấu đẹp, trong khi giá nho xanh thấp hơn từ 25.000-50.000 đồng/hộp.Tính ra giá gốc loại nho đỏ của Trung Quốc tại đây chỉ 25.000-37.000 đồng/kg.Theo quan sát của chúng tôi, các thùng nhựa, xốp đựng nho Trung Quốc nhập về đều không có nhãn mác, ghi nguồn gốc xuất xứ cụ thể. Trên các thùng hàng chỉ dán duy nhất logo hình trái nho màu đỏ mà không có bất cứ ngôn ngữ, ký hiệu nào khác.Các chủ vựa, tiểu thương sau khi nhập hàng từ thương lái chỉ việc xé lẻ, thậm chí để nguyên cả thùng bày bán nên rất khó phát hiện đây là hàng có nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc.Chị Liên, một chủ sạp trái cây tại chợ đầu mối Thủ Đức, nói thẳng: “Loại nho này cứ nhập về, không cần đóng gói, dán nhãn gì, nói nho Mỹ là bán được hết”.Trong khi đó bà Năm, một thương lái khác, cho biết: “Nho Trung Quốc bây giờ đi khắp cả, miền Trung, Tây nguyên nhưng nhiều nhất vẫn là TP.HCM và miền Tây”.Nho Trung Quốc không chỉ tràn lan trên thị trường mà giá cả cũng loạn xạ. Chỉ cần đi dọc đoạn đường Trường Chinh (kéo dài từ Q.Tân Bình tới Q.12, TP.HCM) có thể đếm được hơn chục sạp và các quầy trái cây có bán loại nho đỏ xuất xứ từ Trung Quốc, không chỉ các quầy sạp, chợ, xe bán trái cây di động cũng rất chuộng loại nho này. Giá loại nho đỏ của Trung Quốc khi bán ra thị trường cũng rất “khủng” 90.000-100.000 đồng/kg, trong khi nho Mỹ đen (nho chính gốc) có giá 170.000 đồng/kg.Tại chợ Tân Định, các sạp đều chốt giá “nho đỏ Mỹ” hiện ở mức 100.000 đồng/kg, còn nho Mỹ đen ở mức 160.000 đồng/kg.Anh Ngô Quốc Tuấn (đường Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1) nói: “Thấy người bán nói là nho Mỹ đỏ thì mình biết vậy, chứ có biết nguồn gốc thế nào đâu”.Anh Khánh Toàn, chủ một sạp trái cây lâu năm trên đường Hai Bà Trưng (Q.1), cho biết thời điểm này không phải chính vụ của nho Mỹ nên lượng hàng nhập về đang khan. Giá nho Mỹ hiện ở mức 900.000-1.200.000 đồng/hộp phụ thuộc vào chất lượng và lấy ngay tại chợ đầu mối, tương đương 100.000-120.000 đồng/kg.Sau khi nhập hàng về các tiểu thương xé lẻ ra bán, trừ chi phí vận chuyển, hàng hư hại phải lặt bỏ, giá nho Mỹ chính gốc 160.000-170.000 đồng/kg. Trong khi nho Trung Quốc “đội lốt” nho Mỹ được bán ra tại chợ đầu mối với giá 25.000-37.000 đồng/kg, sau khi về chợ lẻ đã bị đội lên khoảng 90.000-100.000 đồng/kg. Do đó, không thể có chuyện nho Mỹ được nhập về nhiều nhưng mức giá chỉ 90.000-100.000 đồng/kg như nhiều nơi tại TP.HCM rao bán.Anh Toàn cho biết thêm hiện nho Mỹ nhập khẩu vào VN đều được bảo quản trong các thùng có dán tem, nhãn phụ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nho đỏ Trung Quốc thường có trái to, tròn, màu đỏ sậm trong khi nho Mỹ có màu đen, trái nhỏ và dài, có thể để tươi được lâu hơn.