Prudential từ bỏ thương vụ mua lại AIA

"Rủi thay, do không đạt được thoả thuận (giảm giá mua với AIG) nên chúng tôi thấy điều có lợi nhất cho cổ đông của chúng tôi là không tiếp tục theo đuổi cơ hội. Do đó chúng tôi từ bỏ thương vụ này”, chủ tịch Prudential, ông Harvey McGrath nói trong thông cáo chính thức.



Trước đó một ngày, AIG đã tuyên bố không chấp nhận đề nghị của Prudential giảm giá mua lại AIA từ mức 35,5 tỉ USD xuống còn 30,4 tỉ USD.



AIG, tập đoàn có đến 80% vốn liếng do chính phủ Mỹ sở hữu, cũng chưa đưa ra thông cáo nào ngày hôm nay sau khi Prudential chính thức rút lui việc mua lại AIA.





Theo H.S (SGTT/ MarketWatch)