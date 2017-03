Quá nửa số ngân hàng dự kiến nợ xấu không giảm

65% TCTD kỳ vọng lợi nhuận năm nay tăng so với năm 2012 (ảnh: AH).



Theo An Hạ (DT)



Theo đánh giá của các tổ chức tín dụng (TCTD) tại cuộc điều tra xu hướng kinh doanh do Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiến hành mới đây, môi trường kinh doanh bên trong của các TCTD đang diễn biến thuận lợi, trong khi môi trường kinh doanh bên ngoài còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, mức độ rủi ro của khách hàng chưa được cải thiện.Do đó nợ xấu vẫn là thách thức lớn, kết quả kinh doanh và lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm chưa được như kỳ vọng. “Cầu tín dụng” được cho là nguyên nhân chính cản trở tăng trưởng tín dụng trong năm 2013.Thông tin từ cuộc điều tra cho biết, do nền kinh tế đầu năm 2013 vẫn đang ở giai đoạn dò đáy và ngổn ngang nhiều khó khăn nên hầu hết các TCTD nhận định, mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng tăng trong 6 tháng đầu năm 2013. Do đó, trên 50% TCTD dự kiến tỷ lệ nợ xấu của họ tại thời điểm cuối năm 2013 sẽ không đổi hoặc tăng so với cuối năm 2012.Trong số các nhân tố chính có thể làm hạn chế tăng trưởng tín dụng của các TCTD như lãi suất cho vay cao, cầu tín dụng giảm, lo ngại rủi ro, nguồn cung tín dụng hạn chế, khách hàng không đủ điều kiện bảo đảm tiền vay, “cầu tín dụng giảm” được hầu hết các TCTD nhận định là nguyên nhân hàng đầu cản trở tăng trưởng tín dụng trong năm 2013.Trước những khó khăn của môi trường bên ngoài như trên, kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2013 chưa được như kỳ vọng của các TCTD.Nếu như tại cuộc điều tra tháng 12/2012, có 40,2% TCTD kỳ vọng triển vọng kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2013 sẽ được cải thiện hơn so với 6 tháng cuối năm 2012 thì tại cuộc điều tra lần này: Chỉ có 30,4% TCTD đánh giá thực trạng kinh doanh của 6 tháng đầu năm 2013 đã được cải thiện hơn trong khi có 21,5% TCTD cho rằng, thực trạng kinh doanh kém hơn.Gần 50% TCTD cũng cho biết lợi nhuận trước thuế của họ giảm trong 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng cuối năm 2012, trong đó mức giảm tập trung nhiều nhất từ 20% đến dưới 30%.Nhưng nhờ có kỳ vọng lạc quan về triển vọng môi trường kinh doanh, có tới 63,3% TCTD đánh giá triển vọng kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2013 sẽ diễn biến thuận lợi hơn 6 tháng đầu năm 2013 và chỉ có 3,8% TCTD lo ngại tình hình kém hơn.Nhìn nhận cho cả năm 2013, do ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến của những tháng đầu năm, vẫn còn 14,1% TCTD đánh giá triển vọng kinh doanh năm 2013 sẽ kém hơn năm 2012.Về huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đến cuối năm 2013, có 87% các TCTD được hỏi kỳ vọng tăng so với cuối năm 2012, trong đó 55,1% TCTD kỳ vọng mức tăng trên 10%.Về tổng dư nợ tín dụng, 89,8% các TCTD kỳ vọng tổng dư nợ tín dụng tại thời điểm cuối năm 2013 sẽ tăng so với cuối năm 2012. Cùng với đó, có đến 71,4% TCTD kỳ vọng lợi nhuận của họ sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm 2013 so với 6 tháng đầu năm, mặc dù mức tăng chủ yếu được kỳ vọng vẫn chỉ dưới 10%.Tính chung cả năm 2013, 65% TCTD kỳ vọng lợi nhuận tăng so với năm 2012, tỷ lệ này thấp hơn so với tỷ lệ 78,4% của cuộc điều tra 6 tháng đầu năm 2013. Như vậy, căn cứ vào kết quả kinh doanh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013, các TCTD đã thận trọng hơn trong việc đưa ra kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận cho cả năm 2013.