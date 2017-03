Quán bia ở Sài Gòn khiếu nại quán bia tại Nghệ An

Đâu phải tự nhiên mà có Pocpoc Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty IONE, cho biết công ty đưa ra mức giá 40.000 USD, tức tương đương khoảng 10 triệu đồng/tháng trong vòng năm năm nếu ông Hoàng sử dụng nhãn hiệu Pocpoc. Lý do là công ty đã tốn rất nhiều công sức, chi phí để xây dựng thương hiệu Pocpoc. “Đâu phải tự nhiên mà người ta biết đến Pocpoc. Ngay như ông Tú cũng bắt chước Pocpoc. Hiện tại chúng tôi vẫn phải duy trì đội ngũ nhân viên và chi phí để marketing, quảng bá thương hiệu này. Có biết bao nhiêu quán ăn, quán bia mọc lên rồi sập đấy thôi, có phải tự dưng mà chúng tôi tồn tại được đâu!” - bà Hạnh nói. Thay bằng hình ảnh con dê lực sĩ Kết luận thanh tra có ghi nhận trình bày của ông Tú rằng ông đã “hoàn toàn công nhận cơ sở kinh doanh của mình có hành vi xâm phạm”. Trao đổi thêm với chúng tôi ngày 23-8, ông Tú nói: “Ban đầu chúng tôi nghĩ đơn giản, chứ nếu biết bị kiện cáo rắc rối như thế này thì không lấy tên Pocpoc làm gì. Thật sự chúng tôi không chủ tâm, không ăn cắp gì cả. Hiện nay chúng tôi đang từng bước thay hết nhãn hiệu Pocpoc ở nhà hàng”. Sau khi gỡ bỏ logo Pocpoc ở mặt tiền quán, ông Tú cho gắn logo Rambo Beer Garden với hình ảnh con dê lực sĩ, mặc áo cam, một tay ôm thùng bia. Vẫn có thể phạt Chiều 23-8, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chánh Thanh tra Sở KH&CN tỉnh Nghệ An, cho biết: “Vừa qua, chúng tôi tiếp tục nhận được đơn của bà Hạnh tố nhà hàng Pocpoc Beer Garden ở TP Vinh xâm phạm sở hữu công nghiệp. UBND tỉnh Nghệ An vừa thành lập đoàn thanh tra về chất lượng vàng trên địa bàn tỉnh từ ngày 1-8 mà tôi lại là trưởng đoàn thanh tra. Do vậy, chúng tôi chưa có thời gian để xử lý tiếp đơn của bà Hạnh” - ông Hà lý giải. Ông Hà cũng cho rằng về nguyên tắc, khi thỏa thuận giữa hai bên không thành và dù bên vi phạm có thay nhãn hiệu khác thì vẫn có thể bị xử phạt hành chính.