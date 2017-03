Quảng Bình: Khống vốn lên hàng chục lần để... trúng thầu

Đó là công trình đường giao thông nông thôn từ xã Hải Trạch sang xã Phú Định, thuộc huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Dự án có tổng mức đầu tư trên 41 tỷ đồng. Công trình do huyện Bố Trạch làm chủ đầu tư.



Theo ông Mai Văn Huế, Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu (một trong hai nhà thầu thuộc Dự án đường giao thông nông thôn Hải Trạch - Phú Định) phản ánh: Ngày 4/6/2012, Ban Quản lý các dự án huyện Bố Trạch đã mở gói thầu nói trên. Theo đó, tham gia đấu gói thầu này có 6 đơn vị và liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh (sau này gọi tắt là Công ty 68) và Công ty TNHH Á Châu đã được quyết định trúng thầu gói thầy này.



Theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, các nhà thầu tham gia đấu thầu phải có vốn điều lệ trên 50 tỷ đồng, trong trường hợp liên danh thì các đơn vị liên danh phải đáp ứng điều kiện này theo tỷ lệ dự thầu. Công ty 68 là trưởng liên danh, đăng ký tham gia 60 % giá trị gói thầu, nên chiếu theo quy định vốn điều lệ của Công ty này phải có từ 30 tỷ đồng trở lên.







Bản giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty 68 do ông Huế cung cấp có đóng dấu đỏ của đơn vị cấp phép có vốn điều lệ chỉ 3 tỷ đồng.





Trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty 68 có trong hồ sơ dự thầu lại ghi vốn điều lệ là 40 tỷ đồng.

Theo Đặng Tài - Đăng Đức (DT)



Và để trúng thầu, công ty này đã “phù phép” vốn điều lệ trong hồ sơ dự thầu. Cụ thể, tại thời điểm đấu thầu, vốn điều lệ mà Công ty 68 có được thể hiện rõ ràng qua Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp chỉ có 3 tỷ đồng. Song trong bộ hồ sơ dự thầu của liên danh bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh do ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch xã Thạch Môn, TP Hà Tĩnh chứng thực bổng dưng lại có mức vốn điều lệ “thổi” lên 40 tỷ đồng.Sau khi phát hiện ra sự gian lận này, ngày 5/6/2012, ông Mai Văn Huế đã báo cáo vụ việc với chủ đầu tư, tuy nhiên chủ đầu tư không những không cho tiến hành kiểm tra lại, mà vẫn tiến hành xét thầu và cho liên danh trên trúng thầu. Theo ông Huế, sự việc trên không chỉ có việc gian lận của liên danh Công ty 68 và Công ty TNHH Á Châu mà còn bộc lộ rõ ràng dấu hiệu của sự thông thầu trong việc đấu thầu gói thầu này. Không chấp nhận trước kết quả bất minh và sai trái đó, ngày 14/6/2012, ông Mai Văn Huế đã làm đơn khiếu kiện gửi đến nhiều cơ quan chức năng khiếu kiện về việc gian lận nói trên.Đến ngày 29/6/2012, Ban quản lý các Dự án huyện Bố Trạch đã trả lời đơn khiếu kiện bằng văn bản cho ông Huế với nội dung như sau: Việc chấm thầu, tổ chuyên gia xét thầu chỉ căn cứ trên hồ sơ dự thầu. Bản công chứng về Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty 68 có vốn điều lệ 40 tỷ đồng, tổ chấm thầu không thấy có gì sai nên chấm đạt tiêu chí là chuyện bình thường.Xét thấy câu trả lời thiếu minh bạch, bộc lộ nhiều khuất tất trong đó nên ông Mai Văn Huế đã có văn bản khẳng định các thông tin gian lận mà mình phát hiện và khiếu nại là đúng và tiếp tục gửi đơn đến Ban quản lý các Dự án huyện Bố Trạch. Cùng với đó, ông Huế cũng đã thay đơn khiếu nại bằng đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị điều tra, làm rõ việc gian lận nói trên. Trong đơn tố cáo của mình, ông Huế còn cung cấp cả bản gốc Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần 68 với vốn điều lệ chỉ có 3 tỷ đồng mà mình thu thập được.Liên quan đến vụ việc này, được biết Công ty Xây dựng Lũng Lô (Hà Nội) - một trong 6 nhà thầu tham gia gói thầu nói trên cũng đã có văn bản kiến nghị về kết quả trúng thầu gói thầu này. Đây là đơn vị được đánh giá là mạnh nhất về năng lực tài chính với tổng số vốn điều lệ trên 500 tỷ đồng, cùng với năng lực trang thiết bị, kinh nghiệm thi công,… hơn hẳn các nhà thầu tham gia đấu gói thầu này, cũng như việc giảm thầu hơn 5 tỷ đồng so với liên danh đã được quyết định trúng.Việc nhà thầu này không trúng thầu cũng khiến dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi về dấu hiệu của sự thông thầu trong việc tổ chức đấu thầu gói thầu này. Ngoài ra, Công ty Xây dựng Lũng Lô cũng đề nghị chủ đầu tư cần đánh giá lại năng lực của đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty 68 và Công ty TNHH Á Châu để từ đó đi đến quyết định khách quan nhất. Tuy nhiên, cũng như yêu cầu của Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu, yêu cầu của Công ty Xây dựng Lũng Lô không được thực hiện và chủ đầu tư vẫn ra quyết định đơn vị trúng thầu liên danh Công ty 68 và Công ty TNHH Á Châu như đã định trước không thể thay đổi được.Điều khiến dư luận đặt ra câu hỏi là tại sao Ban quản lý các Dự án huyện Bố Trạch lại không yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc Giấy phép đăng ký kinh doanh để đối chiếu với bản công chứng nhằm làm rõ có hay không việc gian lận? Cùng với đó là việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, song Ban quản lý lại không yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc?!Và chỉ đến khi Công an tỉnh Quảng Bình vào cuộc điều tra vụ việc thì Ban quản lý dự án huyện Bố Trạch mới chịu thừa nhận: Nếu có sai phạm trong bản Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh thì trách nhiệm của ai người đó tự gánh chịu!