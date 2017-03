Quảng Ninh: Bắt giữ 700 kg cá quả nhập lậu từ Trung Quốc vào nội địa

Chiều 6/8, đội Kiểm soát Hải quan số 1- Cục Hải quan Quảng Ninh vừa phối hợp Tổ Công tác thuộc Phòng 5- Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 14C-076.20 phát hiện 700kg cá quả nhập lậu.



Lái xe được xác định là Kiều Văn Quang (SN 1984), trú tại thôn Dư Ba - Tuy Lộc - Sông Thao - Phú Thọ. Ông Quang khai nhận chở thuê số cá cho một người đàn ông không rõ tên.







Cá quả đang là mặt hàng lậu từ Trung Quốc âm thầm tuồn về nội địa.



Theo Anh Thế (DT)



Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Kiều Văn Quang và tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xử lý.Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ tại km 91, QL 18A thuộc phường Minh Thành, TX Quảng Yên, Đội TTKS Giao thông 1-18, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin quần chúng nhân dân báo có một xe ô tô tải BKS 14N-8161 đi từ Móng Cái về, trên xe vận chuyển cá nhập lậu.Ngay khi nhận tin báo, tổ công tác Đội 1-18 đã triển khai lực lượng kiểm tra. 8h30 cùng ngày, tại địa điểm trên, đơn vị đã dừng xe ô tô BKS 14N-8161 do Trần Ngọc Thịnh (SN 1959, trú tại đường 20, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội). Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 60 thùng xốp, bên trong có 800kg cá quả sống.Tại cơ quan Công an, lái xe khai nhận, số cá trên có nguồn gốc từ Trung Quốc đang trên đường vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ thì bị bắt.