Quảng Ninh bắt giữ hơn 700 tấn than lậu

Ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long, cho biết đoàn kiểm tra đã phát hiện 13 xe ô tô, máy xúc chở than tập kết tại bãi đất khu đô thị Hà Khánh D. Trong đó có sáu xe tải chở gần 143 m3 than không nguồn gốc. Ngoài ra, tại bãi đất Cảng Đôi Cây (phường Hà Khánh) có hai đống than lớn hơn 482 m3. Tổng số than thu được hơn 625 m3, tương đương hơn 700 tấn than.

Các đối tượng khai nhận đã lấy than tại khai trường 917 thuộc Công ty Than Hòn Gai (Vinacomin) và khu vực xung quanh.

Ngày 3-3, Công an TP Hạ Long đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Ngày 4-3, Công ty Than Hòn Gai tạm đình chỉ công tác một phó giám đốc công ty, ba nhân viên trong ca trực bảo vệ tại khai trường mỏ đêm xảy ra vụ việc.

TRỌNG PHÚ