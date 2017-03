Quên quy định, sản phẩm mất an toàn

Điều đáng nói, trong khi hàng Trung Quốc chiếm gần 200 trường hợp, nội dung vi phạm khá đa dạng thì đa số hàng Việt Nam bị thu hồi có lỗi mất an toàn, tập trung ở khâu thiết kế mẫu mã.

Ví dụ, sản phẩm mới bị thu hồi là giường trẻ em. Giường này được thiết kế có một thanh chắn ở cuối giường, thanh chắn kết hợp với mặt nệm tạo thành khe trống, có thể khiến trẻ chui qua và bị mắc kẹt, do đó bị buộc thu hồi. Trước đó, có loại giường tầng thiết kế thanh chắn cho tầng trên nhưng thanh chắn lại dễ bung khiến người nằm té xuống đất. Có loại ghế thiết kế kết hợp chức năng bậc thang nhưng thiết kế không đủ chắc chắn khiến thang bị sập. Có loại ghế được thiết kế với mặt ghế là các thanh gỗ song song, thoáng khí nhưng chấn song lại không đủ sức chịu lực ngồi. Có loại giường cũi cho trẻ nhưng không đủ độ sâu, trẻ có thể chồm lên và té ra ngoài cũi. Có loại áo khoác cho trẻ em có thiết kế dây rút ở cổ, ở eo, mà theo quy định của Mỹ thì như vậy là mất an toàn…

Ủy ban An toàn Sản phẩm Mỹ nhiều lần tập huấn cho doanh nghiệp Việt Nam về an toàn sản phẩm. Thậm chí, trên trang thông tin của cơ quan, ngoài hai ngôn ngữ thông dụng là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha thì còn có tiếng Trung Quốc và tiếng Việt. Cơ quan này nhiều lần khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao giá trị của doanh nghiệp bằng cách tư vấn ngược cho khách hàng chứ không nên chỉ thực hiện theo đơn đặt hàng, khách hàng thích mẫu mã nào thì làm theo mẫu mã ấy mà không nhận biết được thiết kế mẫu đó có an toàn hay không.

Sản phẩm khởi đầu từ thiết kế. Tính chuyên nghiệp trong sản xuất khởi đầu từ việc đọc quy định pháp luật.

HẢI LY