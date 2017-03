Quỹ Bảo Việt muốn bán hơn 1 triệu cổ phiếu SDT

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt vừa cho biết trong thời gian từ 30/10 đến 28/11, đơn vị này sẽ bán hết toàn bộ hơn 1 triệu cổ phiếu SDT, tỷ lệ sở hữu 4,89% của Công ty cổ phần Sông Đà 10. Mục đích thực hiện giao dịch, theo quỹ này, là để tái cơ cấu danh mục. Đại diện vốn của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt tại Sông Đà 10 là ông Đậu Minh Lâm hiện không nắm cổ phiếu SDT nào trong danh mục.



Trao đổi với PV, đại diện Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt chia sẻ: "Việc thoái vốn khỏi Sông Đà 10 nằm trong lộ trình được lên kế hoạch từ lâu, hơn nữa quỹ đã nắm cổ phiếu SDT thời gian dài, từ 3-5 năm nên cũng đến lúc phải cơ cấu lại danh mục".



Một lý do khác là đơn vị này đang trong giai đoạn đóng quỹ, thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2014 để chuyển sang loại hình quỹ mở. Do vậy, "toàn bộ tài sản đều phải thanh lý và số tiền thu được từ bán cổ phiếu sẽ hoàn trả cho nhà đầu tư, một phần còn lại quỹ giữ để tái cơ cấu danh mục", đại diện Quỹ đầu tư Chứng khoán Bảo Việt cho hay.



Cũng trong ngày hôm nay, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục rao bán gần 980.000 cổ phiếu SDT, tỷ lệ sở hữu 4,64% để tái cơ cấu danh mục. Thời gian dự kiến giao dịch cũng từ 30/10 đến 28/11.



Quý III vừa qua, Công ty mẹ Sông Đà 10 lãi hơn 17 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên tính chung 9 tháng, Sông Đà 10 lãi sau thuế trên 53 tỷ đồng, tăng gần 13% so với 9 tháng đầu năm 2012.





Theo Tường Vi (VNE)