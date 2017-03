Quỹ đầu tư "khủng" góp vốn 200 triệu USD vào Vingroup

Đây cũng là mức đầu tư lần đầu lớn nhất từ trước đến nay của một quỹ đầu tư toàn cầu vào một doanh nghiệp của Việt Nam.



Sự hợp tác này một mặt sẽ đưa vị thế dẫn đầu thị trường BĐS bán lẻ của Vingroup lên một tầm cao mới, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển và uy tín quốc tế của Tập đoàn; mặt khác cũng mở ra cơ hội đột phá cho Warburg Pincus tại một thị trường 90 triệu dân đầy tiềm năng ngay trong thương vụ đầu tiên của Quỹ tại Việt Nam.



Tập đoàn Vingroup cho biết: Với việc cùng chia sẻ một tầm nhìn chung về triển vọng phát triển kinh tế, xu hướng đô thị hóa và tiêu dùng cũng như tiềm năng lớn của thị trường BĐS tại Việt Nam, lãnh đạo Vingroup và Warburg Pincus đã đi đến thỏa thuận về một hợp tác mang tính chiến lược.



Theo đó, với sự quan tâm đặc biệt tới mảng BĐS bán lẻ của Vingroup, trong thương vụ hợp tác đầu tiên này, Warburg Pincus đã chỉ định một công ty tài chính của mình là Warburg Pincus Consortium đầu tư 200 triệu USD để mua khoảng 20% cổ phần trong Công ty Cổ phần Vincom Retail, một công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup hiện sở hữu và quản lý các tổ hợp trung tâm thương mại (TTTM) mang thương hiệu Vincom của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, là một phần trong thỏa thuận này, Warburg Pincus còn cam kết sẽ đầu tư đến 25 triệu USD trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) của Vingroup để niêm yết tại thị trường quốc tế trong thời gian tới. Ngoài ra, thỏa thuận cũng cho phép Warburg Pincus có quyền lựa chọn đầu tư thêm 100 triệu USD vào Vincom Retail tùy thuộc vào cơ hội phát triển của thị trường bán lẻ tại Việt Nam. Và trong trường hợp Warburg Pincus thực hiện quyền này thì Vingroup cũng sẽ có quyền tăng vốn đầu tư để giữ nguyên tỷ lệ sở hữu của hai bên trong Vincom Retail.







Vincom Mega Mall tại Royal City do Vincom Retail phát triển sẽ khai trương vào tháng 7 tới







Tổ hợp Vincom Center Bà Triệu (Hà Nội)







Bên trong trung tâm thương mại Vincom Center B (TP.HCM)



Theo H.San (Dân Trí )



Với tổng tài sản trị giá khoảng 1,1 tỷ USD, Vincom Retail là một công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup; là công ty sở hữu và quản lý, vận hành hàng loạt các TTTM lớn có vị trí đắc địa và sang trọng bậc nhất Việt Nam như: Vincom Center B TP. Hồ Chí Minh; Vincom Center Bà Triệu, Vincom Center Long Biên (Hà Nội). Ngoài ra, Vincom Retail còn đang phát triển, chuẩn bị đưa vào hoạt động 2 tổ hợp mua sắm - giải trí - ẩm thực lớn nhất Việt Nam và thuộc nhóm hàng đầu khu vực châu Á là Vincom Mega Mall - Royal City (khai trương tháng 7/2013) và Vincom Mega Mall - Times City (khai trương tháng 12/2013). Các tổ hợp mua sắm do Vincom Retail quản lý đều có tỷ lệ lấp đầy cao nhất so với các TTTM khác tại Việt Nam và hội tụ những thương hiệu hàng đầu trong nước và thế giới.Phát biểu nhân sự kiện này, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng chào đón Quỹ đầu tư Warburg Pincus trở thành đối tác đầu tư vào Vincom Retail trong giao dịch mang tính bước ngoặt này; đồng thời chào đón đại diện của Warburg Pincus tham gia vào Hội đồng Quản trị của chúng tôi. Đây là một sự kiện lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của Vingroup và đặc biệt là trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Tập đoàn”.Bà Thủy cũng cho biết, khoản vốn đầu tư từ Warburg Pincus Consortium sẽ giúp Vingroup đẩy nhanh tiến độ triển khai, phát triển chuỗi TTTM cao cấp và đa năng mang thương hiệu Vincom Center và Vincom Mega Mall tại những vị trí đắc địa ở các đô thị lớn của Việt Nam. Sự hợp tác, đầu tư này cũng giúp Vingroup thêm vững tin trong chiến lược tăng cường nguồn doanh thu thường xuyên và bền vững bằng cách gia tăng danh mục BĐS bán lẻ cao cấp tại các dự án đô thị phức hợp, các tổ hợp BĐS trọng điểm do Vingroup làm chủ đầu tư. “Song điều quan trọng hơn và khiến chúng tôi hào hứng hơn đó là việc được tiếp cận với kinh nghiệm dày dặn của Warburg Pincus trên thị trường BĐS toàn cầu. Điều này sẽ góp phần giúp Vingroup phát triển nhanh, mạnh, chuyên nghiệp và bền vững hơn” - bà Thủy chia sẻ.Ông Joseph Gagnon, Giám đốc điều hành của Warburg Pincus cũng khẳng định: "Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác đầu tư cùng với một tập đoàn phát triển BĐS ưu việt bậc nhất Việt Nam là Vingroup để khai thác tốt hơn nữa hệ thống BĐS bán lẻ cao cấp của Tập đoàn trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam rất có triển vọng trong dài hạn. Chúng tôi tin tưởng rằng hiểu biết sâu rộng về thị trường nội địa và kinh nghiệm hoạt động xuất sắc trong ngành BĐS của Vingroup kết hợp với năng lực vượt trội của Warburg Pincus, sẽ cho phép chúng tôi hưởng lợi từ tiềm năng phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam. Các thỏa thuận công bố hôm nay cũng đánh dấu bước đột phá đầu tiên của Warburg Pincus vào Việt Nam và bổ sung thêm vào danh mục đầu tư tại Châu Á - Thái Bình Dương của Warburg Pincus sau những thành công của chúng tôi tại Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc và các nước Đông Nam Á khác”.Được biết, thương vụ hợp tác đầu tư với Warburg Pincus này là thành công mới nhất của Vingroup trong việc thu hút vốn đầu tư từ thị trường quốc tế, tiếp nối thành công của đợt phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế vào năm 2012. Trong thương vụ này, Citigroup là Công ty tư vấn tài chính duy nhất cho Vingroup. Simpson Thacher & Barlett và Allen & Overy là các bên tư vấn pháp lý cho Vingroup. Credit Suisse là Công ty tư vấn tài chính duy nhất cho Warburg Pincus; Freshfields Bruckhaus Deringer (Hong Kong và Việt Nam) và YKVN là các bên tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư.Tập đoàn Vingroup:Là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực BĐS và Du lịch cao cấp, đồng thời mở rộng hoạt động ở một số lĩnh vực khác như: dịch vụ y tế chất lượng cao và phát triển giáo dục... Ở bất cứ lĩnh vực nào, khi tham gia, Vingroup đều chứng tỏ vai trò người tiên phong và dẫn dắt sự thay đổi xu hướng tiêu dùng với việc đem đến cho thị trường những sản phẩm - dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Là một trong những công ty có mức vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam (gần 3 tỷ USD), Vingroup đang được đánh giá là tập đoàn kinh tế tư nhân hùng mạnh, có sự phát triển năng động và bền vững bậc nhất Việt Nam. Riêng với lĩnh vực BĐS bán lẻ, Vingroup xác lập vị trí dẫn đầu và dẫn dắt thị trường, có kinh nghiệm và thành công vang dội trong việc đầu tư, vận hành những dự án TTTM lớn và cao cấp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với hai dòng thương hiệu Vincom Center và Vincom Mega Mall.Warburg Pincus LLC:Là Quỹ đầu tư hàng đầu thế giới, quản lý khối tài sản trị giá hơn 40 tỉ USD và tập trung đầu tư vào các công ty đang phát triển. Được thành lập từ năm 1966, Warburg Pincus đã gây dựng, quản lý 13 quỹ đầu tư đồng thời đã đầu tư hơn 45 tỷ USD trong hơn 675 công ty tại 35 quốc gia. Warburg Pincus có trụ sở chính tại New York và có văn phòng tại Amsterdam, Bắc Kinh, Frankfurt, Hong Kong, London, Luxembourg, đảo quốc Mauritius, Mumbai, San Francisco, São Paulo và Thượng Hải. Warburg Pincus có một đội ngũ chuyên gia tài chính, đầu tư giỏi, giàu kinh nghiệm và luôn tìm kiếm các đối tác để xây dựng, phát triển các doanh nghiệp có giá trị bền vững và tầm nhìn dài hạn. Warburg Pincus hoạt động mạnh ở Châu Á từ năm 1994 và cũng là một nhà đầu tư có bề dày thành tích trong lĩnh vực tiêu dùng, bán lẻ trên toàn cầu. Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Warburg Pincus đã thành công với hàng loạt công ty và thương hiệu bán lẻ như China Auto Rental, Kidswant, Intime Department Store, Red Star Macalline, Mattel, Neiman Marcus và Poundland…