‘Quyền anh, quyền tôi’ đẻ ra rừng giấy phép con vô lý

Không can thiệp vào quyền tự chủ của doanh nghiệp Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, vì các dự thảo nghị định về ĐKKD ra đời cấp tập nên đơn vị này cũng không thể lấy ý kiến của tất cả DN, hiệp hội và chuyên gia. VCCI đưa 311 kiến nghị về các ĐKKD nhưng đó chưa phải là tất cả. Do đó cần phải có thời gian nhiều hơn để thu thập và lấy ý kiến các DN, chuyên gia. Còn ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI, nhận định việc có những ĐKKD không định lượng được ngoài chất lượng soạn thảo nghị định về ĐKKD còn do tâm lý “Nhà nước lo hộ DN” trong khi lẽ ra những gì thuộc về quyền tự chủ kinh doanh, đầu tư của DN thì Nhà nước không nên can thiệp.