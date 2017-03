Rao bán hai nhà máy thủy điện

(PL)- UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá Nhà máy thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 (xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My) gần 17 tỉ đồng.

Theo đó, Nhà máy thủy điện Trà My 1 có giá bán hơn 5 tỉ đồng; Nhà máy thủy điện Trà My 2 gần 12 tỉ đồng. Giá trên bao gồm toàn bộ nhà cửa và tài sản như đường ống áp lực, kênh dẫn nước, đập dâng, bể áp lực, đường sá, máy phát đồng bộ ba pha, hệ thống tự động hóa tổ máy, tuốc bin thủy lực trọn bộ... Giá trên không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trúng đấu giá được tiếp tục thuê đất theo quy định hiện hành của Nhà nước. Huyện Bắc Trà My là nơi đang hứng chịu các trận động đất kích thích và sự cố rò rỉ nước tại thân đập thủy điện Sông Tranh 2 khiến dư luận trong nước lo lắng. LÊ PHI