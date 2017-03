Resort Thế Giới Xanh bị lừa bán?

Ngày 4-10, Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã triệu tập tài xế xe tải 51C-162.36 cùng một số người liên quan đến làm rõ việc huy động lực lượng đến resort Thế Giới Xanh (Tân Thành, Hàm Thuận Nam) từ ngày 1 đến 3-10 đòi tháo dỡ công trình của resort để “sửa chữa theo hợp đồng với đại sứ quán một nước ở châu Âu”.

Bán resort Thế Giới Xanh 430 tỉ đồng?

Được biết resort Thế Giới Xanh do ông Nguyễn Đức Hiếu (ngụ TP.HCM) đầu tư và đưa vào hoạt động từ năm 2005. Đến năm 2008, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu khu du lịch ngưng hoạt động để lấy đất giao cho Tập đoàn Than Khoáng sản (Vinacomin) làm cảng Kê Gà. Từ thời điểm đó đến nay việc đền bù giữa Vinacomin và resort này vẫn chưa thỏa thuận xong. Hiện khu resort Thế Giới Xanh đã bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng. Ông Nguyễn Đức Đăng Vũ, Giám đốc Thế Giới Xanh, khẳng định không có việc mua bán, sang nhượng resort này với bất cứ ai.

Không hiểu nguyên do vì sao ngày 1-10, xe tải 51C-162.36 chở vật liệu xây dựng, hai xe ô tô bảy chỗ (biển số 51A-269.68, 51A-161.31) và một xe khách chở hơn 50 người đến đòi “tiếp quản” resort. Họ nói có một người đàn ông gọi là “Sáu Nam Bộ” đã mua lại resort với giá 430 tỉ đồng và hợp đồng với họ đến sửa chữa. Sau khi nhận được tin, ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã yêu cầu Công an tỉnh và UBND huyện Hàm Thuận Nam triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại resort Thế Giới Xanh. Sau động thái của chính quyền địa phương, nhóm người trên tạm thời rút về Phan Thiết chỉ để lại một xe tải và khoảng 10 người. Làm việc với Công an xã Tân Thành, ông Nguyễn Thành Tâm, người quản lý nhóm người trên, cho biết ông hợp đồng với ông Sáu Nam Bộ sửa chữa resort, hiện đang chờ ông Sáu Nam Bộ làm thủ tục bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công.

Ông Sáu Nam Bộ đang huyên thuyên về việc mua resort Thế Giới Xanh với giá 430 tỉ đồng. Ảnh: PN

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Tâm là người của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Phú Tân (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM). Theo ông Tâm thì Sáu Nam Bộ là người rất có thế lực và ông tin tưởng tuyệt đối người này.

Sáu Nam Bộ là ai?

Sáng 4-10, Sáu Nam Bộ đã nhận lời mời của ông Hiếu, chủ resort Thế Giới Xanh, đến uống cà phê tại quán Cali trên đường Bùi Bằng Đoàn (quận 7, TP.HCM). PV Pháp Luật TP.HCM trong vai người nhà ông Hiếu đã tiếp cận “ông Sáu”.

Sáu Nam Bộ ngoài 50 tuổi, có dáng vẻ bề ngoài khá bảnh bao, chạy chiếc SH (biển số 59N2-195.68) đến quán. Mặc dù xưng là Sáu Nam Bộ nhưng người đàn ông này lại nói giọng Thanh Hóa và cho biết mình là đại diện đại sứ quán một nước ở châu Âu vừa mua resort Thế Giới Xanh với giá 430 tỉ đồng.

Ông Sáu xưng là cựu nhà báo của báo Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam VN và hiện làm cho một tờ báo có cơ quan tại phía Nam. Ngoài ra, ông tiết lộ: “Tôi vừa là nhà báo vừa là cán bộ an ninh, quản lý các cơ quan thông tấn báo chí của Quốc hội và chịu trách nhiệm giải quyết tất cả khiếu nại, tố cáo của công dân”. Theo ông Sáu, phải gấp rút sửa chữa resort Thế Giới Xanh để cán bộ, chuyên gia nước ngoài làm công trình cảng Kê Gà có chỗ ở. Hiện chưa xong hợp đồng nên tạm thời rút quân, xong hợp đồng sẽ quay lại. Khi PV chất vấn: “Cảng Kê Gà bốn lần tuyên bố khởi công nhưng đều hủy và dự án này đang bế tắc, như vậy những người ký hợp đồng là ai?”, Sáu Nam Bộ nói lảng: “Những người đó là anh em trong nhà hết, không dám qua mặt tôi đâu. Công ty của tôi thuộc khối doanh nghiệp do trung ương quản lý, không thể nói tên được”. Cuối cùng, PV đề nghị muốn biết rõ tên tuổi thật để dễ xưng hô, ông Sáu vờ như không nghe mấy lần rồi mới nói: “Trời ơi cả đất miền Nam này có ai tên như tôi đâu. Tên này là tên trung ương đặt nên tôi không dám đổi. Muốn gặp tôi thì cứ đến số 1A Hùng Vương, Hà Nội (Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng) sẽ rõ!”. Đang nói chuyện huyên thuyên, Sáu Nam Bộ cho biết có công việc khẩn, 14 giờ chiều nay có cuộc họp với đại sứ quán ở Hội trường Thống Nhất nên đứng dậy bỏ đi. Tuy nhiên, đúng 14 giờ, PV xưng là người quen liên lạc qua điện thoại thì Sáu Nam Bộ trả lời không hề có cuộc họp nào cả rồi tranh thủ tiếp tục “nổ” như pháo.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một số bảo vệ resort Thế Giới Xanh cho biết trước đó có hai xe ô tô chở 7-8 người đến đòi vào trong resort xem để tính toán việc bồi thường. Nhóm người này mang máy quay phim, chụp hình, đo vẽ, tính toán rất lâu rồi lên xe bỏ đi. Sau đó vài ngày, nhóm người này quay lại resort, bàn bạc một hợp đồng gì đó rồi quay ra. Đến ngày 1-10, bất ngờ có đông người đến đòi “tiếp quản” resort. Nhiều khả năng thấy resort đang bỏ hoang chờ bồi thường, có một nhóm người đã dựng “kịch bản” để lừa bán resort.

PHƯƠNG NAM