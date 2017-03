Rủ nhau săn hàng giá rẻ

Khuyến mãi: 10 quả trứng giá… 1.000 đồng



Bỏ chợ vào siêu thị đang là xu hướng ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn để mua thực phẩm hàng ngày. Bởi với chương trình bình ổn giá, rồi hầu như lúc nào cũng có chương trình khuyến mãi đã làm cho nhiều mặt hàng trong siêu thị có giá rẻ hơn các kênh bán lẻ bên ngoài.



Chị Bích Thủy (ở quận 7, TP.HCM) trước đây sáng sáng thường ghé chợ nhỏ gần nhà mua thức ăn cho gia đình, thì khoảng 3 tháng nay, chị “chuyển kênh” sang mua ở các siêu thị Co.opMart, Big C hoặc LotteMart.



“Vào siêu thị, mình cứ đi một vòng, thấy sản phẩm nào có trương bảng màu vàng (khuyến mãi giảm giá), và bảng trắng (hàng bình ổn giá) là mình ưu tiên chọn mua trước (cười). Vì những sản phẩm này luôn có giá rẻ hơn thị trường từ 10 – 20%, thậm chí 30% mà vẫn tươi ngon, bảo đảm an toàn. Như cà chua, mấy ngày nay mưa to gió lớn, giá ở ngoài tăng vùn vụt, hiện đã hơn 12.000 đồng/kg nhưng trong Big C vẫn chỉ có 7.000 đồng/kg” – chị Thủy chia sẻ bí quyết mua hàng giá rẻ.



Những năm 2008 – 2010, những bảng vàng, bảng trắng này chỉ xuất hiện rải rác trong các siêu thị thì những năm sau này, khi “cơn bão giá” quét qua, tần số xuất hiện các bảng này ngày càng nhiều, lên đến hàng trăm sản phẩm trong mỗi đợt khuyến mãi. Đặc biệt, trong năm nay, con số này càng tăng mạnh, có đợt các siêu thị khuyến mãi cả ngàn sản phẩm khác nhau.



Nhiều người tiêu dùng cho biết, gặp đợt khuyến mãi, có thể mua 1kg đường cát trắng hay 1 vỉ 10 quả trứng gà, giá chỉ có… 1.000 đồng. Với những chiêu kích cầu hấp dẫn như thế, siêu thị đã thực sự trở thành kênh mua sắm hàng ngày của các bà nội trợ.

Siêu thị ngập tràn khuyến mãi, thu hút khách hàng.





Săn kênh “độc”



Ngoài siêu thị, các chị em còn săn nhiều kênh “độc” khác để tìm hàng giá rẻ mà chất lượng vẫn đảm bảo. Như các bạn sinh viên ở Đại học Tôn Đức Thắng (quận 7, TP.HCM), thay vì chạy thể dục buổi sáng thì xách xe đạp chạy thẳng đến chợ đầu mối Bình Điền cách đó khoảng 3km để mua thực phẩm.



“Vì là chợ đầu mối nên có thể nói giá cả ở đây rẻ nhất Sài Gòn – bạn Thúy Hằng, sinh viên năm 3 ĐH Tôn Đức Thắng, cười vui cho biết - như rau muống, cà chua ở chợ nhỏ gần nhà bán tới 15.000 đồng và 12.000 đồng/kg thì ở đây chỉ có 10.000 đồng và 7.000 đồng/kg”.



Để tiết kiệm, các bạn còn gom 3-4 phòng trọ lại góp tiền nấu ăn chung. Hằng cho biết, tháng vừa rồi tổ chức sinh nhật tập thể 4 đứa có ngày sinh trong tháng, cũng có vài món hải sản ngon lành, gần 20 đứa ăn thoải mái mà tốn có hơn 700.000 đồng. “Chầu đó mà ra nhà hàng ít nhất phải là 2 triệu đồng” – Hằng cười cho biết.



Săn hàng trên mạng ở những nhóm mua chung cũng là một kênh giá rẻ khác mà các chị em lựa chọn cho những mặt hàng gia dụng, làm đẹp, học hành và ăn uống. Nhờ những chương trình giảm giá này mà chị Thu Hương (quận Gò Vấp, TP.HCM) có thể thoải mái làm đẹp. Chỉ từ 60.000 – 200.000 đồng/lần tùy dịch vụ, giá rẻ hơn từ 50 - 100% so với giá chưa giảm nên nếu lúc trước cùng một số tiền chị đi được có 1 lần thì nay được 2 – 3 lần.