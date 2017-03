“Rút ruột” bảo hiểm xã hội gần 6 tỷ đồng, nhiều cán bộ lĩnh án

Ngày 23/1, TAND TPHCM đã tuyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo trong đường dây “rút ruột” bảo hiểm xã hội xảy ra tại Bảo hiểm xã hội huyện Nhà Bè. Theo đó, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Quốc Vinh (36 tuổi, quê An Giang) 20 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn (41 tuổi, quê Hưng Yên) 12 năm tù cùng về các tội tham ô tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.



Bị cáo Nguyễn Thị Hoa (39 tuổi, nguyên phó giám đốc BHXH Nhà Bè) lĩnh 15 năm tù về tội Tham ô tài sản. Cùng với tội danh này, bị cáo Đỗ Phương Anh (37 tuổi, nguyên thủ quỹ) lĩnh 14 năm tù.



Liên quan trong vụ án này, tòa cũng tuyên phạt các bị cáo Hoàng Đức Thuật 2 năm tù (cho hưởng án “treo”), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 5 năm tù, Trần Thạch Hồng (nguyên giám đốc Bảo hiểm xã hội Nhà Bè) bị tuyên 3 năm tù (cho hưởng án “treo”), Dương Thanh Tùng 1 năm 6 tháng tù (cho hưởng án “treo”), Bùi Thị Hồng Thủy và Lâm Thị Thùy Giang bị tuyên 1 năm cải tạo không giam giữ.



Theo cáo trạng của VKS, đây là vụ án “tham ô tài sản”; “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “mua bán tài liệu cơ quan nhà nước” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do Bùi Quốc Vinh cầm đầu.

Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2009 đến tháng 10./2010, các bị cáo đã làm giả, sửa, mua bán hàng trăm hồ sơ bảo hiểm của người lao động, chiếm đoạt hơn 5,9 tỉ đồng từ quỹ BHXH.



Để thực hiện được việc chiếm đoạt số tiền trên, các bị cáo đã cấu kết với nhau để thu gom nhiều sổ BHXH của người lao động chưa làm đúng thủ tục nhận bảo hiểm rồi tiến hành làm giả, sửa chữa giấy tờ xác nhận thủ tục BHXH theo quy định của pháp luật.



Sau khi có sổ BHXH và các thủ tục xin nhận bảo hiểm do mình và đồng bọn tạo dựng, Vinh đã cấu kết với Hoa, Phương Anh, Tuấn và Thuật nâng khống thời gian đóng bảo hiểm và thực hiện tiếp các thủ thuật khác để chiếm đoạt tiền quỹ tại BHXH Nhà Bè.



Ngoài ra, trong khi thực hiện làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH cho người lao động theo các hồ sơ có thật, Vinh, Hoa và Phương Anh còn nâng khống thời gian, mức đóng BHXH trong sổ của người lao động để chiếm đoạt tiền của quỹ BHXH.



Các bị cáo Tùng, Thúy, Giang còn lấy cắp từ công ty mình làm việc 51 sổ BHXH của người lao động rồi đem bán lại cho Tuấn, thu lợi bất chính gần 40 triệu đồng. Riêng Trần Thạch Hồng, với vai trò là Giám đốc BHXH Nhà Bè nhưng lại không tiến hành kiểm tra, không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, đã để cấp dưới sai phạm trong một thời gian dài, làm thất thoát số tiền hơn 5,9 tỉ đồng của cơ quan.





Theo Công Quang (DT)