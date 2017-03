Sabeco thâm hụt 14,5 tỉ đồng vì thuê quảng cáo

Trao đổi với PV về việc Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Hùng (42 tuổi, trú tại 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), giám đốc Công ty TNHH quảng cáo dịch vụ Vạn Tín Anh Minh, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đại tá Nguyễn Đức Hiển, phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (Bộ Công an), cho biết cơ quan điều tra đã xác định bị can này lừa đảo của Tổng công ty Rượu bia - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) gần 1,3 tỉ đồng.

Theo ông Hiển, chỉ riêng việc thuê Công ty Vạn Tín Anh Minh môi giới quảng cáo, Sabeco đã bị thâm hụt khoảng 14,5 tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang tập trung xác minh có hay không sự thông đồng giữa bị can Nguyễn Quốc Hùng với phía Sabeco trong quá trình làm môi giới quảng cáo để ăn chia những khoản tiền chênh lệch trên.



Về thông tin Nguyễn Quốc Hùng là phóng viên báo Nhi Đồng, ông Trần Quang Đạo, tổng biên tập báo Nhi Đồng, cho biết cơ quan này đã cho Hùng thôi việc từ tháng 8-2011.



Theo MINH QUANG (TTO)