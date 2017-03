Sacombank lỗ 360 tỷ đồng kinh doanh vàng, ngoại tệ

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II. So với các nhà băng đã công bố báo cáo tài chính, Sacombank là đơn vị có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất, 13,4%. Nhờ vậy mà thu nhập lãi thuần và lãi từ hoạt động dịch vụ đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong quý II, thu nhập lãi thuần đạt 1.6031 tỷ đồng còn hoạt động dịch vụ lãi 239 tỷ đồng.



Tuy nhiên, ở mảng kinh doanh ngoại hối - lĩnh vực mà Sacombank vốn có ưu thế trước đây - quý này chuyển từ lãi sang lỗ 359 tỷ đồng. Nếu tính cả 6 tháng đầu năm, mảng vàng và ngoại tệ khiến ngân hàng này lỗ 276 tỷ đồng trong khi năm 2012 Sacombank vẫn lãi lũy kế 200 tỷ. Trong tháng 6, Sacombank cũng là một trong những ngân hàng phải gấp rút tất toán trạng thái huy động và cho vay vàng theo chỉ định của Ngân hàng Nhà nước nên việc hoạt động ngoại hối lỗ là điều được lãnh đạo của nhà băng tính toán từ trước.



Lợi nhuận sau thuế trong quý II của Sacombank tăng trưởng 30% so với năm 2012. Lũy kế 6 tháng, ngân hàng đạt 1.150 tỷ đồng lãi sau thuế. Đây cũng là một trong ít các nhà băng tăng trưởng lợi nhuận trong mùa công bố báo cáo tài chính này.



Dù tín dụng tăng trưởng cao nhất nhì hệ thống nhưng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng sau 6 tháng đầu năm của Sacombank lại thấp hơn cùng kỳ 2012, chỉ khoảng 250 tỷ đồng. Nợ xấu đến 30/6 chiếm 2,51% dư nợ tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu tính đến đầu năm 2013 là 2,05%. Tốc độ huy động vốn tăng trưởng 16%.





Theo Thanh Thanh Lan (VNE)