Sacombank, một trong 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất

“50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” là chương trình khảo sát chuyên sâu và xếp hạng doanh nghiệp nhằm tìm kiếm 50 doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Qua ba vòng khảo sát và chọn lọc từ 709 công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam. Ngoài ra, các công ty niêm yết được khảo sát phải đáp ứng ba tiêu chí: giá trị vốn hóa trên thị trường từ 500 tỉ đồng trở lên, doanh thu mỗi năm trong ba năm 2010-2012 đạt từ 200 tỉ đồng trở lên, lợi nhuận sau thuế mỗi năm từ 2010 đến nay đạt 20 tỉ đồng trở lên.

Năm 2012, tổng tài sản của Sacombank tăng 8% (trong khi khối NHTM cổ phần tổng tài sản giảm hơn 4,5% và toàn ngành cũng chỉ tăng 2,54%); huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư chiếm 93% tổng huy động và tăng 24% so với năm trước (toàn ngành tăng 21%); tổng dư nợ cho vay tăng 24% so với đầu năm (toàn ngành tăng 8,9%) và tỉ lệ nợ xấu tính cuối năm là 1,97% (tăng so với năm 2011 nhưng khả quan hơn so với mức bình quân ngành khoảng 8%-10%). Sacombank là một trong ba ngân hàng được S&P nâng bậc xếp hạng dài hạn từ B+ lên BB- và giữ nguyên xếp hạng ngắn hạn ở mức B.

