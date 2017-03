Sai sót bơm nhầm dầu, Toyota VN thu hồi 72 ôtô

Toyota Việt Nam triển khai thu hồi 72 xe ôtô để kiểm tra và thay thế hộp số tự động. (Nguồn: Toyota VN)

Chương trình này được Toyota Việt Nam thực hiện kể từ ngày hôm nay(16/2) tại tất cả các đại lý của mình trên toàn quốc sau khi được Cục Đăng kiểm Việt Nam phê chuẩn.



Theo lý giải của Toyota, lý do của đợt thu hồi này là do đã xảy ra sai sót trong việc cấp phát dầu tại dây chuyền lắp ráp, nên đã dẫn đến việc bơm nhầm dầu hộp số tự động.



Phía Toyota cho biết, Đối với các xe Camry 2.4 và Vios G có hộp số tự động AT bị đổ nhầm dầu của hộp số tự động vô cấp thông minh CVT có thể xảy ra rung động khi chuyển số.



Còn các xe Corolla Altis 1.8 và 2.0 có hộp số tự động vô cấp thông minh CVT bị đổ nhầm dầu của hộp số tự động AT có thể xảy ra hiện tượng trượt dây đai bên trong hộp số và có tiếng ồn bất thường.



Nếu khách hàng tiếp tục sử dụng xe với tình trạng như vậy, thì trong trường hợp xấu nhất, dây đai của hộp số tự động vô cấp thông minh CVT có thể bị đứt và hộp số sẽ không hoạt động, theo đó, xe có thể không chạy tiếp được. Tuy nhiên, xe sẽ không bị kẹt cứng hay dừng lại đột ngột.



Ngay sau khi phát hiện ra sự nhầm lẫn này, TMV quyết định tiến hành chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế miễn phí hộp số tự động cho tất cả các xe bị ảnh hưởng.



Được biết, thời gian kiểm tra và thay thế hộp số mới cho loại xe Camry 2.4 là 6 giờ, Corolla Altis 1.8 và 2.0 là gần 7 giờ và xe Vios G là trên 4 giờ.



Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình cũng như kiểm tra xem xe của mình có thuộc diện bị ảnh hưởng hay không, khách hàng có thể tự kiểm tra số khung bằng cách truy cập vào website www.toyotavn.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với các đại lý của đơn vị này trên toàn quốc.



Danh sách và số lượng cụ thể của các mẫu xe thuộc diện bị ảnh hưởng:

(*): Một số xe nằm trong dải số khung trên đã được phát hiện và khắc phục ngay tại nhà máy Toyota VN.



Theo Trung Hiền (Vietnam+)