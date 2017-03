Samsung đau đầu vì quá giàu

Sau quý I/2013 thành công với lợi nhuận ròng tăng 42%, Samsung cho biết tiền mặt và các khoản tương đương tiền của hãng đạt gần 40 tỷ USD vào cuối tháng 3. Sau khi trừ đi các khoản nợ, hãng điện tử Hàn Quốc có trong tay 28,5 tỷ USD (31.200 tỷ won). Lượng tiền mặt của hãng tăng nhanh trong vài năm gần đây, riêng 2012 đã tăng gần gấp 3.







Samsung đang có lượng tiền mặt lớn thứ hai ở châu Á, chỉ sau hãng viễn thông Trung Quốc China Mobile (64 tỷ USD), và trên cả Toyota (27,5 tỷ USD). Các nhà phân tích kỳ vọng Samsung sẽ dùng tiền để thực hiện nhiều vụ mua lại nhằm tăng cường một số lĩnh vực như phần mềm và thiết bị y tế. Cổ đông cũng trông đợi vào khoản cổ tức cao hơn (hiện tại chỉ chưa đầy 1% giá trị cổ phiếu).Trả lời thắc mắc về ý định dùng tiền của mình, Samsung cho hay sẽ quản lý theo hướng ưu tiên "đầu tư ổn định cho các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, nghiên cứu và phát triển, marketing để củng cố và nâng cao khả năng cạnh tranh" trong từng lĩnh vực. Chi tiết về cổ tức, hay kế hoạch mua lại không được hãng tiết lộ.Tăng trưởng tiền mặt đã phản ánh cách Samsung tạo ra lợi nhuận. Trong quá khứ, các mảng kinh doanh chip và linh kiện được hãng đổ cả đống tiền đầu tư trong nhiều năm là nơi sinh ra lợi nhuận. Nhưng nay phần lớn tiền lãi thu được là nhờ smartphone do không phải đầu tư nhiều vốn. Mảng di động chiếm 74% lợi nhuận hoạt động của Samsung, các sản phẩm tiêu dùng điện tử như TV hay chip chiếm số còn lại trong quý đầu 2013. Cùng thời gian này 3 năm trước, điện thoại chiếm 25% lợi nhuận, còn chất bán dẫn và LCD mang về 56%.Có tiền, Samsung không ngại chi lớn để mở rộng, xây mới nhà máy quy mô lớn. Trong khi thị trường suy thoái, các đối thủ tìm cách thu hẹp đầu tư thì hãng điện tử Hàn Quốc vẫn vung tay hàng tỷ USD nhằm củng cố vị thế của mình. Tuy nhiên, con số này không biến động lớn giữa các năm gần đây. Năm 2012, hãng bỏ ra 22.800 tỷ won (hơn 20 tỷ USD), tương đương với 2011 và Samsung cũng mới tiết lộ 2013 sẽ không có nhiều thay đổi.Theo Mark Newman, chuyên gia tại công ty Sanford C. Bernstein, đến cuối năm 2015 tiền mặt của Samsung sẽ đạt tới 100.000 tỷ won (gần 88 tỷ USD). Ông cũng cho rằng nhà sản xuất smartphone số một thế giới chuẩn bị có thương vụ mua lại trị giá vài tỷ USD trong thời gian sắp tới, dù không chỉ rõ mục tiêu. Đây có thể xem là việc làm bất thường khi hãng không chi đồng nào để mua lại cổ phần từ năm 2007.Chuyện dùng tiền thế nào của Samsung vẫn chưa công bố, nhưng hãng cũng không thể chần chừ đợi số tiền "to tướng" như của Apple rồi mới đau đầu tìm giải pháp. Hiện tiền mặt, tài sản tương đương và chứng khoán của Táo khuyết đạt 144,7 tỷ USD. Lắm tiền nên Apple bị đặt dưới áp lực của các nhà đầu tư và cuối cùng phải tuyên bố tăng cổ tức.Ngoài ra, Samsung vẫn cần đầu tư thêm cho các mảng mình đang theo đuổi. Kinh doanh sản xuất chip nhớ và màn hình không đem lại lợi nhuận khủng nhưng vẫn dẫn đầu ngành công nghiệp này và hãng cần đổ thêm vốn để duy trì cạnh tranh. Những vụ thâu tóm nhỏ gần đây cho thấy họ đang muốn mở rộng sang lĩnh vực thiết bị y tế. Muốn dẫn đầu như với smartphone hiện nay, đổ vốn lớn và tìm cách thâu tóm những đơn vị tên tuổi sẽ giúp họ đạt được tham vọng, đồng thời giải phóng bớt lượng tiền ngày càng tăng do thói sử dụng tiền thận trọng của mình.