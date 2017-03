Sàn bất động sản ồ ạt tuyển nhân viên kinh doanh

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ (Cengroup) cho biết, từ nay đến cuối năm, đơn vị này lên kế hoạch tuyển dụng 100 nhân viên cho bộ phận kinh doanh. Nếu thành công, số lượng nhân viên của bộ phận này tại Cengroup sẽ tăng từ 200 lên 300 người.



Giám đốc Sàn bất động sản 24h, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh cũng cho biết từ cuối quý II đã lên kế hoạch tuyển dụng thêm số lượng lớn nhân viên kinh doanh. Đến nay, số lượng người tại bộ phận này đã tăng khoảng hơn chục người so với trước đó. Vị giám đốc cho biết, việc tuyển dụng nhằm chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh cuối năm và những tháng đầu năm sau.



"Thời điểm cuối năm, nhu cầu mua căn hộ thường tăng đáng kể nên chúng tôi cần nhiều nhân lực hơn. Về dài hạn, tôi nghĩ, thị trường đã qua thời điểm khó khăn, có một số dấu hiệu tốt, chúng tôi cần nhân lực để ổn định và phát triển thêm", ông Quỳnh cho hay.







Nhiều sàn bất động sản đang lên kế hoạch tuyển dụng hàng trăm nhân viên kinh doanh. Ảnh minh họa: Ngọc Tuyên



Từ cuối tháng 9, sàn Bất Động Sản Thái Minh Quang thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Thái Minh Quang cũng lên kế hoạch tuyển dụng 50 nhân viên kinh doanh. Theo tiết lộ của lãnh đạo sàn, đây cũng là việc làm nhằm phục vụ mục tiêu bán hàng những tháng cuối năm, ổn định hệ thống và phát triển trong năm tới.Tuy nhiên, lãnh đạo các đơn vị đều thừa nhận, việc tuyển dụng hiện nay khác nhiều so với mấy năm trước. "Thời kỳ bất động sản sốt, người người có thể làm kinh doanh bất động sản vì thị trường sốt, khách tự đổ xô đến giao dịch. Do đó, những kỹ năng tư vấn, phân tích thị trường hầu như không cần. Nay đòi hỏi người làm kinh doanh nhiều yếu tố mà các trường đại học không dạy ", ông Hưng cho hay.Phó tổng giám đốc Cengroup cho rằng, hiện việc đào tạo về kỹ năng bán hàng, đặc biệt là sản phẩm bất động sản của nhiều trường đại học chưa sát thực tế, chủ yếu dạy về các văn bản luật. Do đó, mỗi đợt đơn vị này tuyển dụng đều phải đào tạo lại, tuy nhiên cũng chỉ có khoảng 70-80% là đáp ứng được nhu cầu.Đồng tình với quan điểm này, ông Quỳnh cũng cho rằng, tuyển dụng nhân sự chất lượng luôn là vấn đề khó khăn nhất. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường không sôi động như mấy năm trước, khách hàng chủ yếu là những người có nhu cầu thực."Những năm trước, khách hàng thường là nhà đầu tư có thể mua vài căn, thậm chí hàng chục căn một lúc. Đến nay, chủ yếu là người mua để ở, chủ yếu chỉ một căn, người mua lại không sẵn tiền, thường là thanh toán theo đợt. Do đó bên cạnh khả năng bán hàng, tư vấn cách thanh toán... cũng đòi hỏi nhân viên kinh doanh sự kiên trì, bám trụ với nghề", ông Quỳnh cho hay.Theo ông Phạm Thanh Hưng, bên cạnh yếu tố thị trường thường tốt lên vào cuối năm khiến nhu cầu nhân lực tăng, việc tuyển dụng số lượng lớn nhân viên cũng đã nằm trong kế hoạch trước đó của Cengroup."Ở thời điểm thị trường co hẹp lại, một số chi phí như mặt bằng, nhân lực... lại rẻ hơn có thể là cơ hội để phát triển, mở rộng hệ thống, tăng thị phần. Việc mở rộng tuyển dụng nhân viên của chúng tôi là để phục vụ kế hoạch dài hạn, chứ không chỉ vài tháng bán hàng cuối năm", ông Hưng lý giải.Trong báo cáo gần đây của Mercer, công ty tư vấn về nhân sự và đại diện tại Việt Nam - Talentnet cho thấy, từ đầu năm 2013, vị trí trưởng phòng kinh doanh, chuyên viên kinh doanh và trưởng phòng tiếp thị vẫn là các công việc được săn đón nhiều nhất. Đây là nằm 3 công việc các công ty khó tuyển dụng và giữ nhân tài nhất trong các năm qua."Tình hình kinh tế khó khăn, bất động sản ế ẩm, các vị trí kinh doanh rất quan trọng vì đây là công việc mang đến doanh thu trực tiếp cho công ty", bà Hoa Nguyễn, đại diện tổ chức nghiên cứu cho hay. Lãnh đạo các sàn cũng cho biết, việc tuyển dụng thường được đơn vị trực tiếp tổ chức và nhận hồ sơ chứ không thông qua công ty săn đầu người để tiết kiệm chi phí.