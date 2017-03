Săn hàng tết ‘nhà làm’

Đặc sản hút hàng Chị Phạm Phương Thảo, Giám đốc chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica, cho biết mấy ngày nay cửa hàng liên tục nhận được nhiều đơn đặt hàng các loại đặc sản trên mạng. Chẳng hạn, chả mực Hạ Long (Quảng Ninh) giá 290.000 đồng/vỉ 500 g, gà muối, giò thủ Hà Giang, miến dong Bình Liêu (Quảng Ninh) với giá 86.000 đồng/túi 500 g. “Đây là các mặt hàng nổi tiếng ở phía Bắc nhưng trong Nam còn ít người biết tới. Các sản phẩm đều được lấy hàng có nguồn gốc rõ ràng, có chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Như gà muối và giò thủ thì cửa hàng phải lấy từ Hà Giang do đây là các giống gà và heo của người bản địa vùng núi. Sản phẩm này được dự án phát triển cộng đồng quốc tế hỗ trợ. Sản phẩm đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Giá bán gà muối Hà Giang là 399.000 đồng/con (từ 850 g đến 1 kg), giò thủ khoảng 380.000 đồng/kg” - chị Thảo nói. Sản phẩm hàng “nhà làm” có giá cao hơn những nơi làm chuyên nghiệp dù không tốn chi phí nhân công, mặt bằng… là do sản lượng ít, không cố định lượng hàng, nguyên liệu được chọn chất lượng nhất, giá đầu vào cao. Cô TRẦN THỊ HIỀN MINH, giảng viên khoa Công nghệ hóa học và thực phẩm Trường ĐH Nguyễn Tất Thành