'Săn' nhà nhỏ ở ngay

Chàng trai gốc Nam Định tâm sự, xác định lấy vợ trong năm nay, anh nhờ bạn bè tìm mua căn hộ diện tích nhỏ suốt từ cuối năm 2011. Phải lo xong chuyện nhà cửa mới dám đặt vấn đề cưới xin với gia đình nhà bạn gái nên áp lực mua nhà của anh rất lớn. "Cô ý gốc ở Hà Nội, không lẽ bố mẹ đẻ ở đây, con gái lại phải đi thuê", anh Quỳnh nói.



Một loạt các chung cư khu vực Trương Định, Từ Liêm, Trần Thái Tông, Hà Đông... có giá dao động 1,7-3 tỷ đồng, song phải 2-3 năm nữa mới bàn giao, nên anh Quỳnh chẳng dám màng. "Thời điểm này, địa ốc đang rớt giá, chờ 2-3 năm nữa mới bàn giao sợ có nhiều biến động", anh Quỳnh lo ngại.



Tại khu vực Trung Hòa- Nhân Chính, Linh Đàm, Mễ Trì... giá mỗi căn chung cư diện tích nhỏ ở ngay hầu như đã có chủ. Mức thấp nhất cũng phải trên 30 triệu đồng cho mỗi m2. Theo anh tính toán, nhà diện tích nhỏ khoảng 40-50 m2 gồm phòng ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh và bếp sẽ phù hợp cho vợ chồng trẻ mới cưới. "Thị trường rao bán chủ yếu nhà rộng trên 70 m2, ở ngay, song những căn hộ rộng như thế đối với viên chức nghèo như tôi là quá xa xỉ. 30 triệu đồng một m2 thì mỗi căn cũng rơi vào hơn 2 tỷ, gấp đôi số tiền tôi có", anh Quỳnh than.



Cùng tâm trạng với anh Quỳnh, chị Thu Hằng (Cầu Giấy) cũng đang chật vật săn nhà diện tích nhỏ ở ngay. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm, chị quyết tâm tách ra ở riêng sau gần 2 năm chung sống. Vợ chồng trẻ, thu nhập cũng chỉ ở mức trung bình nên gia đình chị chỉ mua nhà rộng khoảng 40-50 m2. Lang thang nhiều văn phòng môi giới rồi qua bạn bè giới thiệu chị đành mua một căn tái định cư ở khu Nam Trung Yên, rộng 43 m2 với giá hơn 1,5 tỷ đồng.



"Nhà rộng nhiều nhan nhản nhưng chúng tôi không đủ tiền. Còn căn nhỏ vẫn đang trong giai đoạn đóng tiến độ. Tôi muốn ở riêng ngay nên đành phải mua nhà tái định cư", chị Hằng chia sẻ.



May mắn hơn hai trường hợp trên, chị Phương Anh, mua một căn chung cư rộng gần 80 m2 ở khu vực cầu Bươu cách đây 3 năm với giá 16,5 triệu đồng mỗi m2. Nhà rộng rãi song ở xa trung tâm, trường học bệnh viện không có nên chị đang muốn chuyển vào khu vực nội thành sinh sống. "Nếu tiếp tục sống ở xa như hiện tại, tôi phải mua cả ôtô. Mà khoản chi phí cho ôtô chẳng khác nào nuôi thêm con mọn", chị than.



Chị chia sẻ, nếu bán căn hộ hiện tại, cộng thêm số tiền tích góp, chị sẽ mua một căn hộ rộng chừng 60 m2 ở gần trung tâm cho tiện sinh hoạt. "Tuy nhiên tìm suốt từ cuối năm 2011 đến nay vẫn chưa được", chị bộc bạch.



Trong khi địa ốc Hà Nội ồ ạt giảm giá, nhiều chung cư giảm 20-25% nhưng mặt bằng giá vẫn còn quá cao. Chỉ dự án đóng theo tiến độ mới đại há giá, còn lại các trường hợp ở ngay giá gần như không giảm. Diện tích càng nhỏ, giá tiền trên mỗi m2 càng cao. Khu vực Hà Đông diện tích nhỏ khoảng 24 triệu đồng mỗi m2, căn trên 70 m2 rẻ hơn, khoảng 20-21 triệu đồng. Chung cư ở Minh Khai diện tích nhỏ và lớn lần lượt ở mức 26 và 21 triệu đồng mỗi m2. Dịch Vọng dao động 27-35 triệu. Khu Cầu Giấy cao hơn khoảng 38-40 triệu đồng. Song không phải ai cũng sẵn tiền để mua những căn hộ có diện tích lớn.



Bộ Xây dựng tại nhiều cuộc họp cũng khuyến cáo, thị trường đang mất cân đối, nhà cao cấp, diện tích lớn bị bão hòa, do đó các chủ đầu tư nên xây căn diện tích vừa phải để phục vụ số đông.



Mới đây, một chủ đầu tư tại khu vực Xa La cũng buộc phải lên kế hoạch chia nhỏ diện tích căn penthouse từ 90m2 xuống còn trên dưới 45 m2 để dễ bán. "Mỗi căn chia nhỏ còn khoảng 14 triệu đồng mỗi m2. Sắp tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục sắn nhỏ nhà để bán", ông này cho biết.



Ông Phạm Trung Hà, Tổng giám đốc Hòa Phát Land cho hay, bất cập lớn hiện nay là nhiều chủ đầu tư chạy theo mô hình cao cấp, diện tích lớn, trong khi tỷ lệ nhà nhỏ rất ít. Các căn trên thị trường rộng 70-80 m2 cũng phải lên tới trên dưới 3 tỷ đồng. Khu vực nhiều nhà nhỏ ở Xa La, Việt Hưng lại ở quá xa trung tâm. Nhà đất thổ cư trong ngõ hẻm diện tích nhỏ khoảng 35-40 m2 giá cả cũng lên tới tầm 2-3 tỷ, chưa kể tính tiền xây dựng, nên chung cư nhỏ ở ngay đang được nhiều bạn trẻ tìm kiếm.



"1-2 năm đổ lại đây, các doanh nghiệp xây dựng mới bắt đầu quan tâm đến nhà diện tích nhỏ nên phải 2-3 năm nữa, thị trường mới có đủ nguồn cung phân khúc này", ông Hà nói





Theo Hoàng Lan (VNE)