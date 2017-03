Sản phẩm tiết kiệm điện đã có chỗ đứng

Từ đầu năm nay, các nhà sản xuất trong và ngoài nước như Panasonic, Daikin, Sanyo, Samsung, Hitachi… đã quan tâm đến nhóm sản phẩm máy lạnh dùng công nghệ biến tần (inverter). Theo công bố của các hãng, những sản phẩm này có thể tiết kiệm từ 20 – 60% lượng điện tiêu thụ.



Nhiều nhóm sản phẩm tiết kiệm



Theo thống kê, từ đầu năm đến đầu tháng 8, thị trường Việt Nam tiêu thụ 546.654 chiếc máy lạnh, trong đó có khoảng 85% là dòng sản phẩm có công suất từ 9.000 – 15.000BTU. Trong số liệu này không tách số liệu máy lạnh có inverter nhưng theo nguồn tin từ các siêu thị, tỷ lệ máy lạnh có inverter chiếm khoảng 35 – 50%. Tại siêu thị điện máy Wonder Buy (TP.HCM), tỷ lệ máy lạnh có inverter khoảng 35%, tại Best Carings (TP.HCM) tỷ lệ này là 60%. “Gần đây, khách hàng mua sắm máy lạnh có quan tâm đến những thông tin tiết kiệm điện”, ông Hùng, phụ trách tiếp thị của siêu thị Wonder Buy cho biết.



Nhóm hàng tủ lạnh (kể cả tủ cấp đông, tủ đá) cũng đã có dòng máy lạnh inverter, chủ yếu là loại có dung tích từ 350 lít trở lên, theo các chuyên gia, nhóm tủ lạnh công suất lớn tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Ông Đặng Minh Đức (Best Carings) cho biết: dòng tủ lạnh có inverter đã có từ lâu nhưng vì tỷ lệ tủ lạnh có dung tích dưới 250 lít bán ra chiếm từ 84 – 86% thị phần nhóm hàng tủ lạnh (bảy tháng đầu năm thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 1 triệu đơn vị – nguồn thống kê của công ty nghiên cứu thị trường GfK Việt Nam) nên nhà sản xuất chưa quảng bá mạnh tính năng tiết kiệm điện.



Ngay cả sản phẩm phổ thông là bóng đèn huỳnh quang, Điện Quang đã hạ thấp công suất đèn huỳnh quang từ 40W còn 38W. Cho đến nay, bóng đèn tròn hầu như không còn xuất hiện nhiều trên thị trường. Thay vào đó, là nhóm sản phẩm đèn compact đã được sản xuất theo hướng công suất thấp, dao động từ 5 – 18W. Năm năm trước, Philips Việt Nam đã tung ra thị trường nhóm sản phẩm đèn compact tiết kiệm năng lượng (giảm 10%). Gần đây, Điện Quang cũng đẩy mạnh sản xuất đèn compact tiết giảm năng lượng tiêu thụ.



Tích tiểu thành đại



Trong giới chuyên môn còn có nhiều ý kiến chưa thống nhất với nhau về tỷ lệ tiết kiệm điện thực tế của các sản phẩm tiết kiệm điện, nhất là nhóm máy lạnh inverter. Ông Nguyễn Thanh Toàn (trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM) xác nhận, về mặt công nghệ, bộ biến tần của máy lạnh sẽ làm năng lượng tiêu thụ của máy lạnh ít đi nhưng tỷ lệ bao nhiêu rất khó xác định vì tuỳ thuộc vào cách sử dụng, môi trường thực tế, thời gian, tần suất sử dụng… Ông Toàn cho biết, theo khảo sát của trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM, với những hộ sử dụng máy lạnh, thời gian sử dụng bình quân/ngày là bốn tiếng. “Máy lạnh có công suất 9.000BTU, mỗi giờ sẽ tiêu thụ chừng 750W. Nếu tiết kiệm được 30% là một chỉ số hấp dẫn”. Với chiếc máy lạnh, chi phí sử dụng cao gấp 3 – 4 lần chi phí mua máy.



Theo ông Đức, tỷ lệ tiết kiệm 60% là con số lý tưởng, còn 20 – 30% có thể đạt được. “Có nhiều hộ gia đình tốn gần 1 triệu đồng cho máy lạnh, nếu giảm được 300.000 đồng là đủ bù vào chi phí sử dụng những thiết bị khác như tivi, tủ lạnh, quạt… Việc tiết kiệm 20 – 30% như vậy là có ý nghĩa”, ông Đức phân tích.



Chủ cửa hàng sửa chữa máy lạnh Công Danh (Gò Vấp, TP.HCM) cho biết thêm, dù giá thành của những chiếc máy lạnh sử dụng inverter cao hơn máy lạnh thường (khoảng 2 – 3 triệu đồng nếu cùng công suất) nhưng đây là xu hướng tiêu dùng của những gia đình có điều kiện sắm máy lạnh mới. “Khi bảo trì máy lạnh, gần 50% là máy sử dụng công nghệ inverter. Nhiều chủ nhà cho biết mỗi tháng chỉ trả khoảng 200.000 đồng/chiếc máy lạnh. Nếu mua máy mới thì nên dùng loại tiết kiệm điện”, chủ cửa hàng này nói.



Quan sát thực tế trên thị trường, người tiêu dùng đang chuyển sang dùng sản phẩm bóng đèn công suất thấp. “Giá của những chiếc bóng đèn compact chênh lệch không quá lớn với những sản phẩm khác, đảm bảo độ sáng, ánh sáng dịu nên nhiều người thích dùng”, chủ cửa hàng điện tử Huỳnh Nga (Thủ Đức, TP.HCM) cho biết.





