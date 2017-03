Sàn vàng ngoại cũng không an toàn

Nhà đầu tư có thể… chết dần Trên thế giới, sàn vàng hoạt động dưới hình thức kinh doanh các công cụ phái sinh. Đa số sàn chịu sự giám sát chặt chẽ theo chuẩn mực của các cơ quan giám sát của các nước sở tại như ASIC (Úc), CFTC, NFA (Mỹ), FSA (Anh)... Do đó sàn vàng của họ hoạt động khá minh bạch. Còn ở Việt Nam, kinh doanh vàng tài khoản là bất hợp pháp. Việc kinh doanh được thực hiện qua các sàn chui, những người môi giới không có uy tín, không ai giám sát, luôn tìm cách tìm kiếm lợi nhuận càng nhiều càng tốt bất chấp tất cả. Do đó ngoài các rủi ro thị trường thì các sàn vàng còn không được pháp luật bảo vệ. Chính vì vậy, các nhà đầu tư có thể “chết dần” vì nhiều lý do như bị đầu cơ đẩy giá mua, hạ giá bán để hưởng chênh lệch; nhiều khi đặt lệnh bán nhưng không khớp lệnh được vì lỗi mạng. Ông Huỳnh Trung Minh, chuyên gia kinh tế