Sản xuất công nghiệp cả nước 5 tháng tăng 4,2%

Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng thấp nhất, mặc dù sản xuất công nghiệp nhìn chung đang biến chuyển theo hướng tháng sau cao hơn tháng trước.



Đáng lưu ý là lượng tồn kho của một số sản phẩm công nghiệp vẫn ở mức cao, hiện tăng 29,4% so với cùng kỳ. Cụ thể như xi măng, vôi vữa tăng hơn 52%; xe có động cơ tăng 56,5%; mô tô-xe máy tăng 42,3%; bia tăng 29%...



Theo báo cáo tại giao ban, tổng giá trị các hiệp định ODA ký kết với các nhà tài trợ đạt hơn 2,1 tỷ USD, trong khi kết quả giải ngân ODA đạt 530 triệu USD, tương đương 25% kế hoạch cả năm.



Cả nước đã thu hút 5,33 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, bằng 68,2% so với cùng kỳ; vốn đầu tư nước ngoài giải ngân đạt 4,5 tỷ USD, xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái.



Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm đạt hơn 291.000 tỷ đồng, bằng 39,3% dự toán năm và tăng 3% so với cùng kỳ.



Đã có 30.100 doanh nghiệp mới thành lập, tổng vốn đăng ký khoảng 190.000 tỷ đồng, giảm 12,2% về số doanh nghiệp và 3,6% về vốn so với cùng kỳ.



Tại buổi giao ban, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cho biết nhìn chung, đến nay tình hình kinh tế đã chuyển biến khá tích cực, tuy chưa thật sự ổn định và thiếu tính bền vững.



Thời gian tới, cần lưu ý diễn biến thị trường trong nước, quan tâm tới việc tăng cầu - kích thích tiêu dùng để kết hợp giảm lượng hàng tồn kho cũng như đời sống dân cư, tiếp tục điều hành lãi suất một cách linh hoạt, tăng khả năng tiếp cận và vay vốn của doanh nghiệp.





Theo Thu Hà (TTXVN)