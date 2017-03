Sản xuất điện ở Việt Nam vẫn phụ thuộc vào than

Ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc quốc gia Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, cho rằng sản xuất điện ở Việt Nam vẫn sẽ phụ thuộc vào than và than là nguyên nhân chủ yếu gây phát thải khí nhà kính. Điều này đồng nghĩa Việt Nam đi ngược lại xu hướng trên thế giới. “Theo các chuyên gia, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị thu hẹp đầu tư do điện than là hiểm họa môi trường đối với quốc gia và toàn cầu” - ông nói.

Ông Phạm Trọng Thực, Vụ trưởng Vụ Năng lượng mới và tái tạo (Tổng cục Năng lượng), cho biết mục tiêu chung của chiến lược năng lượng tái tạo là giảm 25% phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Theo ông, phần lớn các hộ gia đình sẽ được tiếp cận với các dịch vụ năng lượng đáng tin cậy, bền vững và hiện đại với giá cả phải chăng vào năm 2030.