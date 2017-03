Sản xuất nước mắm bằng hóa chất, phụ gia

Theo đó, Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) vừa đột kích bắt quả tang một cơ sở sản xuất nước mắm lậu trên địa bàn. Kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm NL (TP Nha Trang), công an thu giữ hơn 4.000 chai nước mắm có nhãn hiệu NL, dung tích 0,5-0,9 lít, cùng hàng chục bao phụ gia, bao bì, vỏ chai, thùng giấy phục vụ việc sản xuất nước mắm. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Đức Vũ (43 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa), xưng là phó giám đốc Công ty NL không xuất trình được giấy tờ chứng minh việc sản xuất nước mắm của Công ty NL là hợp pháp và không có giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng.

Thiếu tá Phạm Văn Tấn, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an huyện Diên Khánh, cho biết Công ty NL không có sản xuất nước mắm mà chủ yếu pha chế từ các hóa chất, phụ gia để sản xuất nước mắm.

AN BÌNH