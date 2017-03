Sắp có “sổ bìa đen” để “xử” doanh nghiệp

Các biện pháp khắc phục hậu quả - Buộc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu. - Buộc điều chỉnh hợp đồng đã giao kết. - Buộc sửa chữa hoặc thu hồi hàng hóa có khuyết tật. - Buộc xây dựng các biện pháp cần thiết để bảo vệ an toàn thông tin của NTD. - Thu hồi lợi nhuận bất chính… Không cần tái phạm Với DN làm ăn chân chính thì việc bảo hành, thu hồi hàng hóa khuyết tật là chuyện hết sức đơn giản, không thể vi phạm. Do đó, tôi ủng hộ phương án đưa tên DN vi phạm vào danh sách, công khai cho NTD biết, thậm chí đưa ngay lần đầu vi phạm cũng được, khỏi cần đợi tái phạm. Tiền phạt vi phạm đâu có đáng bao nhiêu so với lợi nhuận thu được. Phạt tiền cũng không hiệu quả. Biện pháp đưa vào danh sách đen sẽ hiệu quả hơn, vì DN phải cố gắng giữ gìn tên tuổi của mình, sẽ không dám vi phạm vì sợ mất danh tiếng, “chết tên”. Ông PHẠM VĂN HƯNG, Giám đốc điều hành Công ty Điện tử Cali