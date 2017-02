Sắp giảm giá cước cuộc gọi di động?

Viettel thống lĩnh thị trường Trước đây, các thông tư quy định hai mức cước kết nối. Mức thấp sẽ áp dụng trả cho nhà mạng “chiếm thị phần khống chế”. Từ tháng 6-2015, Viettel đã chính thức được Bộ TT&TT công nhận là DN viễn thông có “vị trí thống lĩnh thị trường” trên cả ba nhóm dịch vụ gồm điện thoại, nhắn tin, truy cập Internet. Đó là lý do trong dự thảo về giá cước kết nối, các nhà mạng khác sẽ trả cho Viettel mức cước thấp hơn mức cước mà Viettel phải trả cho các nhà mạng khác. Không được phá giá Theo Nghị định 25/2011 hướng dẫn Luật Viễn thông, DN viễn thông thống lĩnh thị trường không được ban hành giá cước dịch vụ viễn thông thấp hơn giá thành. Trong trường hợp giá cước dịch vụ viễn thông tăng hoặc giảm không hợp lý so với giá thành; tăng hoặc giảm bất bình thường so với giá cước trung bình gây mất ổn định thị trường viễn thông..., Bộ TT&TT có trách nhiệm thực hiện hoặc chỉ đạo cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông thực Những lần giảm giá cước kết nối trước đây đều kéo theo giá cước của người dùng giảm xuống. Cụ thể, vào năm 2007 mức cước này là 700 đồng và 765 đồng/phút. Đến năm 2009, khi Thông tư 33/2009 quy định kéo giảm cước kết nối gần 30% thì trong các tháng đầu năm 2010, ba nhà mạng Viettel, MobiFone và VinaPhone đồng loạt giảm giá cước cho người dùng với mức giảm khoảng 10%-30% mỗi hạng mục.