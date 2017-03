Sau 20 năm, lần đầu tiên Việt Nam xuất siêu

Chỉ số tăng trưởng GDP đạt 5,03%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu 6%-6,5% và chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 6,81% so với năm 2011. Trong tăng trưởng chung của nền kinh tế, khu vực nông-lâm-thủy sản tăng 2,72%; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 4,72%; khu vực dịch vụ tăng 6,42%. Sản lượng lúa cả năm ước đạt 43,7 triệu tấn, tăng 1,3 triệu tấn; năng suất đạt 56,3 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha so với năm 2011.

Dân số Việt Nam trong năm 2012 ước đạt 88,78 triệu người, tăng 1,06%; lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 52,58 triệu người, tăng 2,3% so với năm 2011. Tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 1,99%. Tỉ lệ hộ nghèo ước 11,3%-11,5%, giảm 1,1%-1,3% so với năm 2011.

HOÀNG THƯ