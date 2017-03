Sau tết, giá cả không biến động lớn

Ngày mồng 5 tết do nhiều chợ vẫn còn buôn bán lẻ tẻ, thưa vắng nên tình trạng giá tăng cao ở mặt hàng thịt heo, rau xanh, thủy hải sản nhưng mức tăng chấp nhận được. Giá rau xanh đắt hơn 2.000-4.000 đồng/bó, thịt heo tăng 10.000-15.000 đồng/kg so với ngày thường, ở mức 120.000-140.000 đồng/kg tùy loại.



Dự kiến hôm nay (mồng 6) các siêu thị, cửa hàng hoạt động trở lại bình thường, do đó giá cả sẽ sớm ổn định trở lại. Trước đó, từ mồng 2 tết, một số siêu thị, điểm bán hàng bình ổn đã mở cửa bán hàng, giá thịt heo tiếp tục được giảm 10.000 đồng/kg ở mức 84.000-95.000 đồng/kg, thấp hơn thị trường 15.000-30.000 đồng/kg, tuy nhiên các điểm bán này chỉ mở cửa đến 12g trưa. Hệ thống siêu thị Big C mở cửa phục vụ khách trở lại từ mồng 3 tết, một số quầy kệ vẫn còn khá trống, khu vực thực phẩm tươi sống, chủ yếu rau xanh, củ quả hút hàng hơn cả.



Trong khi đó, theo báo cáo nhanh của Sở Công thương TP.HCM, tình hình giá cả các mặt hàng trên địa bàn thời gian trước, cận và đặc biệt trong ba ngày tết tương đối ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, hiện tượng tăng giá chỉ xảy ra ở một số mặt hàng như thực phẩm tươi sống, rau quả, hoa tươi do đặc thù mặt hàng và nhu cầu tiêu thụ cao, mức tăng từ 20-50%.



Cục Thống kê TP.HCM cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của toàn TP tháng 1-2012 chỉ tăng 0,89% so với tháng 12-2011. Đây cũng là mức thấp của CPI tháng 1 trong mấy năm gần đây và tháng thứ sáu liên tiếp CPI TP tăng dưới 1%. Điều góp phần làm cho CPI TP.HCM tháng 1-2012 tăng thấp dưới 1% chính là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,67%. Trong đó hai nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng không mạnh, chứng tỏ tác động tích cực của chương trình bình ổn giá. Ngoài ra, do khó khăn chung, không khí mua bán trên thị trường tết năm nay cũng kém sôi động so với các năm trước.



* Theo ghi nhận tại các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng vào ngày 27-1 (mồng 5 tết), giá các mặt hàng rau, củ, quả và trái cây có xu hướng giảm so với thời điểm cận tết, trong khi giá các loại thịt vẫn giữ mức cao và tăng ở một số loại. Cụ thể tại chợ Siêu thị (Q.Thanh Khê), rau thơm có giá 8.000 đồng/lạng (giảm 2.000 đồng so với cận tết), xà lách giá 2.500 đồng/lạng (giảm 500 đồng), trong khi giá các loại thịt heo mông và vai nằm ở ngưỡng 270.000 đồng/kg (tăng 40.000 đồng).



Theo một tiểu thương bán thịt bò tại chợ Hàn (Q.Hải Châu), giá các loại thịt bò vẫn giữ ở mức như thời điểm cận tết, dao động từ 230.000-270.000 đồng/kg tùy loại, cao hơn 40.000-50.000 đồng so với lúc bình thường. Trong khi đó, các đại lý nước uống trên đường Trần Phú (gần chợ Hàn), Lê Độ (gần chợ Tam Thuận)... bắt đầu nhích dần giá các loại nước uống, đặc biệt là bia. Bia lon Heineken ngày 27-1 có giá 420.000 đồng/thùng (tăng 40.000 đồng), bia lon Tiger có giá 320.000 đồng/thùng (tăng 30.000 đồng)...



Ngày 30-1 (mồng 8) là ngày cuối cùng người dân có thể đến các địa điểm bán thịt heo bình ổn giá trên địa bàn TP để mua với giá bán thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán từ 15-20%.





Theo N.BÌNH - NHÂN TÂM ( Tuổi trẻ)