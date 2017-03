Sẽ ngừng lưu thông sản phẩm dầu diesel 0,25%S

Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì ban hành các văn bản bãi bỏ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm diesel 0,25%S, sản xuất lưu thông trên thị trường. Bộ Công Thương ban hành các văn bản bãi bỏ quy định liên quan đến sản xuất, pha chế, lưu thông sản phẩm trên cho phù hợp thời điểm ngừng lưu thông. Đồng thời, rà soát lại dự trữ lưu thông, dự trữ quốc gia để có quy định chuyển tiếp cho phù hợp.

Việt Nam hiện đang lưu hành hai loại dầu diesel là dầu DO 0,05%S có hàm lượng lưu huỳnh không lớn hơn 500 mg/kg và dầu DO 0,25%S có hàm lượng lưu huỳnh không lớn hơn 2.500 mg/kg. Hàm lượng lưu huỳnh (S) trong diesel cao sinh ra acid sunfuric gây ăn mòn động cơ, phá hỏng dầu nhớt bôi trơn, giảm tuổi thọ của động cơ. Sử dụng DO 0,25%S gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn DO 0,05%S… Ngoài ra việc tồn tại lưu thông trên thị trường hai loại sản phẩm DO nêu trên còn gây khó khăn trong công tác quản lý chất lượng của các cơ quan chất lượng cũng như các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối.

VIẾT LONG