Sẽ thanh kiểm tra chín DN bảo hiểm

Trong bốn DN bị tiến hành thanh tra có ba DN bảo hiểm phi nhân thọ và một DN bảo hiểm nhân thọ, năm DN thuộc diện kiểm tra toàn diện đều là DN bảo hiểm nhân thọ.

Thời gian qua, tuy doanh thu của các DN bảo hiểm tăng nhưng lợi nhuận và hiệu quả đầu tư giảm sút. Số liệu của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm cho thấy so với năm 2011, doanh thu phí bảo hiểm toàn ngành năm 2012 tăng 12% nhưng tổng số tiền đầu tư chỉ tăng 5,9% và doanh thu từ hoạt động đầu tư giảm 10,7%. Riêng lợi nhuận trước thuế của các DN bảo hiểm phi nhân thọ giảm 12% so với năm 2011. Trong đó, bảy DN bảo hiểm nhân thọ lỗ do lãi từ hoạt động đầu tư không đủ bù vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm, có một DN bị lỗ cả hai mảng kinh doanh bảo hiểm lẫn đầu tư tài chính…

A.THI