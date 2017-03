Siết chặt quản lý sữa nhập lậu

Cuối năm 2015, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết và mùa lễ hội xuân 2016. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là tăng 10% số cuộc thanh tra, kiểm tra so với cùng kỳ năm 2015 để ngăn chặn kịp thời các sản phẩm không an toàn lưu thông ngoài thị trường.

Trên tinh thần đó, các cơ quan chức năng quyết liệt ra quân chặn đứng hành vi kinh doanh sữa nhập khẩu không chính thức.

Quản lý chặt sữa lậu

Sữa là một trong những mặt hàng được tiêu thụ khá nhiều trên thị trường Việt Nam. Chính vì vậy, sữa lậu, sữa xách tay trái phép được nhiều đối tượng tìm cách tuồn vào Việt Nam, trong đó có sữa nước Ensure. Loại sữa này rất dễ nhận diện bởi trên bao bì có dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico” (tạm dịch: Không được bán tại Việt Nam và Mexico).

Trước thực tế trên, nhiều cơ quan chức năng đã vào cuộc để chặn đứng hành vi kinh doanh sữa nước Ensure không rõ nguồn gốc. Cụ thể, song song với việc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) không cấp phép lưu hành cho sản phẩm sữa Ensure có cụm từ “không được bán tại Việt Nam và Mexico”, cơ quan công an, quản lý thị trường liên tục phát hiện, bắt giữ và tiêu hủy số lượng khá lớn sữa nước Ensure nhập khẩu trái phép, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Không những thế, đầu năm 2016, Cục Hải quan TP.HCM đề xuất đưa mặt hàng sữa nước Ensure trên nhãn có dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico” vào danh mục hàng cấm nhập khẩu.

Những hành động quyết liệt của cơ quan quản lý cùng với đề xuất nêu trên của Cục Hải quan TP.HCM bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Sản phẩm sữa nước Ensure với dòng chữ “không được bán tại Việt Nam và Mexico” đã vắng bóng dần trên thị trường, kể cả trong giai đoạn cao điểm nhất của hàng nhập lậu là cận tết.



Mặt trước và sau sữa nước Ensure trôi nổi, trên nhãn có dòng chữ “Not to be sold in Vietnam or Mexico”. Ảnh: TRẦN NGỌC

Nên sử dụng sản phẩm phân phối chính hãng

Thực tế cho thấy các sản phẩm dinh dưỡng dạng lỏng rất dễ thay đổi giá trị dinh dưỡng, chỉ tiêu chất lượng, thậm chí hư hỏng, biến chất… Do đó quá trình vận chuyển và bảo quản những sản phẩm này cần đảm bảo tuân theo đúng quy chuẩn nghiêm ngặt của nhà sản xuất.

Qua tìm hiểu được biết sữa nước Ensure do Abbott nhập khẩu và phân phối luôn được kiểm tra, đánh giá để đảm bảo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt theo yêu cầu của Abbott. Do vậy nếu các sản phẩm được phân phối bởi một hệ thống bên ngoài thì Abbott không thể đảm bảo sản phẩm đó không bị suy giảm chất lượng trong quá trình phân phối lưu thông.

Ông Vương Ngọc Tuấn, Phó Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, cho biết theo các thông tin thì hiện nay sữa nước Ensure có dán nhãn “Not to be sold in Vietnam or Mexico” vẫn còn bán trôi nổi trên thị trường. “Chúng được nhập khẩu vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau, không chính thức hoặc xách tay. Việc kinh doanh, phân phối, lưu thông, quảng cáo sản phẩm nói trên tại thị trường Việt Nam là vi phạm pháp luật (theo Công văn số 263/ATTP-TTr ngày 30-1-2015 của Cục An toàn thực phẩm). Người tiêu dùng không nên mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được phân phối chính thức, chất lượng không được kiểm soát trên thị trường” - ông Tuấn nói.

Về phía nhà sản xuất, ông Đỗ Thái Vương, Giám đốc đối ngoại Công ty Abbott, nhấn mạnh: “Abbott khuyến nghị khách hàng chỉ nên sử dụng sản phẩm được Abbott chứng nhận là chính hãng, do nhà phân phối chính thức của Abbott tại Việt Nam (Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A) nhập khẩu và cung cấp. Những sản phẩm này có thể dễ dàng được nhận biết bởi tên của Công ty 3A được in hoặc dán trên nhãn”.