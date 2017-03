Ngày 20/11, chị Nguyễn Thị Tự ở xã Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội) đến siêu thị Big C Thăng Long mua một chiếc tivi màn hình phẳng 32c nhãn hiệu TCL giá khuyến mại 6,8 triệu đồng. Chị Tự mang về nhà xem được 10 ngày thì bỗng dưng màn hình không lên, dù thiết bị điện nguồn vẫn hoạt động bình thường.

Vì hàng mới mua và còn thời hạn bảo hành nên khi thấy hiện tượng như thế, chị Tự đã nhanh chóng liên lạc theo số điện thoại của nhân viên bán hàng được ghi trên hóa đơn. Tuy nhiên, trái ngược với sự mong đợi, chị nhận được một thái độ thiếu trách nhiệm của nhân viên này.

Chị Tự kể lại, "Cậu con trai đi làm xa gửi tiền về quê cho tôi mua một chiếc tivi, nhân tháng khuyến mại Hà Nội 2010 tôi quyết định đến siêu thị Big C mua hàng. Sau khi được nhân viên ở đây tư vấn tôi chọn mua loại 32c hãng TCL với giá chính hãng 7,5 triệu đồng, giảm giá còn 6,8 triệu đồng, bảo hành 2 năm.

Thế nhưng khi mang về nhà sử dụng thì màn hình bị co lại và hình ảnh rất mờ, sau đó màn hình tối om. Tôi liền gọi cho nhân viên bán hàng Big C Thăng Long. Nhân viên này trả lời "siêu thị chỉ biết bán hàng thôi, còn bảo hành thì đến chỗ khác, siêu thị không có trách nhiệm".

Siêu thị đồng ý đổi sản phẩm cho khách hàng.

Ảnh: T.P

"Tôi người nhà quê lên phố mua tivi, chọn Big C vì đây là thương hiệu nhiều người tiêu dùng biết đến, không ngờ nhân viên lại có thái độ trả lời khách hàng qua loa như thế, thậm chí có nhưng lời nói thiếu tôn trọng, xúc phạm đến khách hàng", chị Tự bức xúc.

Chờ đợi mãi mà không thấy tín hiệu phản hồi từ siêu thị, chiều 13/12 chị Tự đành phải tự túc thuê xe ôm lặn lội hơn 20 cây số mang tivi lên để yêu cầu nơi bán kiểm tra, xử lý.

Trao đổi với PV, đại diện bộ phận quản lý bán hàng Big C Thăng Long cho biết, nhân viên kỹ thuật đã kiểm tra sản phẩm và phát hiện lỗi "chết" màn hình do quá trình sản xuất. Siêu thị sẽ đổi lại một cái khác cùng model và hỗ trợ chi phí đi lại cho khách hàng 200.000 đồng.

Đồng thời, siêu thị đã trực tiếp xin lỗi khách hàng về sự cố trên, lô hàng nhập về không may có một sản phẩm bị lỗi nên mong khách hàng hiểu và thông cảm. "Qua chuyện này Big C sẽ kiểm điểm và có hình thức xử lý nhân viên có hành vi lời nói khiến người tiêu dùng không hài lòng", đại diện Big C Thăng Long cho biết thêm.

Dù đã được đổi lại tivi khác cùng loại nhưng chị Tự vẫn cảm thấy bất bình với cung cách bán hàng thiếu văn hóa của nhân viên và bán hàng kém chất lượng của siêu thị này. "Khi khách đến chọn mua sản phẩm thì niềm nở quảng cáo hết lời đến khi gặp sự cố thì bỏ mặc khách hàng tự xoay xở khiếu nại. Bán hàng kiểu này thì từ nay tôi xin chừa mua hàng điện tử ở Big C", chị Tự chia sẻ.

Điều 21. Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện (Luật Bảo vệ người tiêu dùng) Trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm: 1. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện do mình cung cấp; 2. Cung cấp cho người tiêu dùng hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết khác được người tiêu dùng chấp nhận trong thời gian thực hiện bảo hành; 3. Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp hết thời gian thực hiện bảo hành mà không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi. 4. Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp đã thực hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ ba lần trở lên trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi; 5. Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của người tiêu dùng;

Theo Trà Phương ( VNE)