Siêu thị dụ khách sắm Tết đêm

Theo Siêu thị điện máy Media Mart, thời điểm cận Tết, nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng khoảng 3 lần nên có thể dẫn đến tình trạng quá tải. Do vậy, hệ thống này đồng loạt tăng thời gian bán hàng đến 10h đêm, từ ngày 9/1 đến hết ngày 22/1, tức ngày 30 Tết, với các chương trình "Tri ân khai trương", "Đại tiệc tất niên" giảm giá 50% để phục vụ khách hàng.







Cận Tết, nhiều siêu thị tung khuyến mãi khủng để thu hút khách hàng. Ảnh minh họa: Tuấn Anh

Theo Xuân Ngọc (VNE)



Nguồn tin từ Media Mart cho hay, 2.000 phần quà trị giá 500.000 đồng sẽ dành tặng khách hàng mua các loại tivi giá từ 5,29 triệu đồng trở lên hoặc đồ điện lạnh, máy tính xách tay... trong 2 ngày từ 12/1 đến hết 13/1. Quạt sưởi, máy sấy tóc, máy làm sữa chua cũng được đơn vị này khuyến mãi cho khách mua hàng. Mặc dù mở cửa muộn, phục vụ đến 30 Tết cùng nhiều khuyến mãi song siêu thị này cam kết mọi hình thức mua hàng trực tuyến, vận chuyển miễn phí cho khách vẫn sẽ được đảm bảo.Trước đó, đúng dịp năm mới 2012, hệ thống siêu thị này đã khai trương một Media Mart thứ 5 tại Long Biên với tổng diễn tích sàn kinh doanh lên đến hơn 10.000m2. Theo một lãnh đạo cấp cao của Media Mart, ngoài mục đích mở rộng quy mô hoạt động, điều đó còn là khâu chuẩn bị cho dịp cuối năm và năm mới. "Hơn 20.000 sản phẩm được trưng bày trong không gian rộng hàng nghìn mét vuông, bãi đỗ xe 2.000 m2, chúng tôi hi vọng điểm Long Biên cũng như toàn bộ hệ thống sẽ đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của khách hàng", ông nói.Tương tự, những ngày cận Tết, Topcare, Pico... cũng đồng loạt tung chương trình khuyến mãi, bán hàng đến 10h đêm ngày 30 Tết. Không chỉ sôi động trong lĩnh vực điện máy, nhiều siêu thị thực phẩm, gia dụng cũng bước vào cuộc chạy đua tăng giờ bán, giảm giá thành để kích cầu tiêu dùng.Đại diện của Big C cho biết, từ 24 Tết đến 29 Tết, siêu thị này mở cửa thêm 2 giờ mỗi ngày. Đêm 26 Tết, hệ thống Big C trên toàn quốc, trừ Big C The Garden và Big C Mê Linh, tổ chức bán hàng thâu đêm với khuyến mãi các mặt hàng từ 5% đến 50%. Tết năm ngoái, siêu thị này mở cửa bán muộn hơn một giờ đã thu hút lượng khách tăng 50-70%, đem lại doanh thu 10-15 tỷ đồng mỗi ngày. Tại thời điểm cuối ngày (22-23h), khách vẫn chen chúc mua sắm, nhiều gian hàng thực phẩm đều được vét sạch.Bên cạnh việc mở cửa siêu thị đến 11h đêm, những điểm kinh doanh quanh Bờ Hồ của Tổng Công ty thương mại Hapro như Thủy Tạ, Bốn Mùa còn hoạt động qua đêm Giao thừa, đến 2-3 giờ sáng ngày mùng Một Tết để phục vụ khách xem bắn pháo hoa. Năm ngoái, lãnh đạo đơn vị này đã tiết lộ, sức mua và doanh thu dịp sát Tết đều tăng tới 4 lần.Chị Hồng, sống ở phố Tây Sơn, Hà Nội tỏ ra khá hứng thú với những chương trình khuyến mãi đêm dịp cận Tết như vậy. Chị chia sẻ, ngày nào cũng 18h chị mới hoàn tất công việc, rời khỏi cơ quan. Về nhà cơm nước xong, chị tính rủ ông xã đi mua đồ thì nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối nên đành ở nhà. "Cách Tết có hơn một tuần nữa mà tôi chưa sắm được gì cho họ hàng nội ngoại và gia đình. Giờ các cửa hàng đều bán muộn thì tiện cho dân công sở hơn", chị Hồng nói.Anh Nguyễn Minh Nam, phụ trách phòng Kinh doanh của một công ty lớn ở Hà Nội cũng cho rằng việc kéo dài thời gian khuyến mãi đêm thực hiện từ một đến 2 tuần trước Tết mới có ích với người tiêu dùng và giới kinh doanh. "Đó thực ra là chiêu mà giới kinh doanh kéo dài giờ bán, tận dụng mọi thời điểm để tăng doanh thu. Nhưng cũng giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn, nhất là dịp Tết, công việc của ai cũng bận hơn nhưng không thể không dành thời gian mua sắm", anh Nam nói.Trao đổi với PV, ông Lê Quang Vũ, Tổng giám đốc siêu thị điện máy Media Mart cho rằng, cận Tết, các siêu thị điện máy, trung tâm thương mại thường đồng loạt tung chương trình khuyến mãi, giảm giá lớn. Theo đó, khách hàng nên chọn mua sắm vào thời điểm này để hưởng giá rẻ. Tuy nhiên, ông Vũ cũng khuyến cáo khách hàng nên cân nhắc kỹ, chọn những trung tâm lớn, hàng thương hiệu, so sánh giá trước khi mua để đưa ra những quyết định tiêu dùng chính xác.Thị trường hàng hóa Tết được các doanh nghiệp rục rịch chuẩn bị từ tháng 9 và tháng 10 hàng năm. Tết Nguyên đán 2012 này, nhiều siêu thị dự trữ lượng hàng tăng 2-3 lần so với những tháng trước đó. Theo dự báo, khách hàng mua sắm cũng tăng thêm khoảng vài lần trong những ngày cận Tết.