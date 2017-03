Siêu thị đua khuyến mãi

Ngay từ đầu tháng, Co.op Mart tung ra chương trình bán hàng, lấy điểm nhấn là ngày 20-10 với hình thức mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 và giảm giá đến 50% cho nhiều sản phẩm thời trang, đồ dùng may mặc giá từ 49.000-269.000 đồng/sản phẩm gồm áo thun, áo kiểu, đầm, váy, quần tây, trang phục công sở, chương trình diễn ra vào các ngày thứ sáu, bảy và chủ nhật trong suốt tháng 10. Ngoài ra, siêu thị cũng giảm giá trung bình từ 22-37% cho sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng da, lăn khử mùi... và các mặt hàng thực phẩm tươi sống.



Riêng Big C tiếp tục tổ chức “Tôn vinh vẻ đẹp Việt” đồng loạt tại 25 siêu thị trên cả nước với khoảng 1.800 mặt hàng mỹ phẩm, phụ kiện, quần áo thời trang... của hơn 200 nhà cung cấp với mức giảm giá từ 5 - 49% kèm nhiều quà tặng, hoạt náo hấp dẫn. Dịp này Big C cũng tung ra nhãn hàng thời trang riêng BF, hướng tới người tiêu dùng gia đình, có thu nhập trung bình với quần áo thời trang, thể thao, đồ lót... Siêu thị Vinatext- Mart dịp này cũng giảm giá rất nhiều mặt hàng quần áo công sở, mặt hàng thiết yếu như sữa tắm, dầu gội, nước xả, đồ uống từ 20-49% so với ngày thường.





Theo D.TUẤN (TT)