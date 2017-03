Siêu thị hạn chế khách mua cà chua

Giá rau củ Đà Lạt tăng cao nên hàng Trung Quốc như bông cải xanh, bắp cải… tràn qua nhiều.

Riêng cà chua ít hàng, giá bán tại nhiều chợ trung bình 30.000-35.000 đồng/kg, có nơi hơn 40.000 đồng/kg. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng mưa lũ và sâu bệnh nên nguồn cung cấp cà chua từ Đà Lạt sụt giảm mạnh.

Trong khi đó tại hệ thống siêu thị Big C, giá cà chua đang là mặt hàng được khuyến mãi với giá khoảng 17.000 đồng/kg. Mức giá này thấp hơn so với các chợ nên thu hút đông người vào mua, thậm chí có khách hàng thấy rẻ nên mua nhiều lần. Do vậy siêu thị phải treo bảng yêu cầu mỗi khách hàng chỉ mua tối đa 2 kg.