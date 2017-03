Sốc với bắp đóng hộp mác Mỹ 'ruột'... Trung Quốc

Ngày 12/8, Thượng tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT&CV (PC46) Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Duyên Toàn (SN 1970, HKTT tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi "Buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm"





Các hộp ngô Trung Quốc được ngụy trang bằng mác của Mỹ

Trước đó, khoảng 9h45 cùng ngày, tại đường Láng Hạ (quận Đống Đa) Phòng PC46 Công an Hà Nội phối hợp Công an quận Ba Đình kiểm tra, phát hiện Đồng Văn Khiên (quê ở Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển xe máy chở 20 thùng ngô hạt đóng lon nhãn hiệu Delmonte do nước ngoài sản xuất, 2 bao bột chiên, 3 bao đường phèn. Số hàng này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Kiên khai chở số hàng trên cho Nguyễn Duyên Toàn, chủ kho hàng ở 11 ngõ 29 Láng Hạ, mang ra bến xe gửi cho khách tại Ninh Bình. Kiểm tra sơ bộ, đại diện Văn phòng luật sư Phạm và liên danh, là đại diện nhãn hàng Delmonte của Mỹ khẳng định số hàng ngô hạt đóng lon trên không phải hàng do Công ty Delmonte Coporation có địa chỉ tại California (USA) sản xuất.



Công an kiểm tra kho hàng của Nguyễn Duyên Toàn ở ngõ 29 Láng Hạ.

Ngay sau đó, Cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp kho hàng của Nguyễn Duyên Toàn. Kết quả thu giữ 1.412 hộp ngô hạt nhãn hiệu Delmonte đã được đóng gói thành phẩm, có ghi trên nhãn đóng gói tại Mỹ; 837 hộp ngô chưa dán nhãn, 360 hộp ngô nhãn mác Trung Quốc, gần 2.500 tem nhãn và vỏ thùng in mác giả mạo Delmonte.Ngoài ra, công an còn thu giữ gần 700 tuýp mù tạt có xuất xứ Trung Quốc kèm theo vỏ hộp ghi đóng gói tại Nhật Bản và sổ sách, giấy tờ có liên quan.

Nguyễn Duyên Toàn khai đã đặt số hàng trên sản xuất tại Trung Quốc kèm theo nhãn mác rời. Khi vận chuyển về Việt Nam, dán mác như của hàng chính hãng.

Theo TPO