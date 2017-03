Sốt nhân lực lập trình ứng dụng cho mobile

Một doanh nghiệp đang làm trong lĩnh vực ứng dụng di động ở quận 1, TP HCM cho biết ngành này mới nổi trong 4 năm nay, khi sản phẩm điện thoại Android được người dùng ưa chuộng. Lương dành cho những người mới tốt nghiệp 6-9 triệu đồng một tháng, nếu có kinh nghiệm, chuyên môn giỏi có thể tới 1.000–1.600 USD. Nhưng các công ty khá chật vật tìm mà không đáp ứng đủ nhu cầu.



Ông Trần Phúc Hồng, Giám đốc Trung tâm Giải pháp di động TMA cho biết nhu cầu nhân lực ngành lập trình ứng dụng di động cao hơn hẳn nhu cầu chung của ngành công nghệ thông tin. Không chỉ các công ty phần mềm Việt Nam tuyển dụng cho các dự án trong và ngoài nước mà công ty nước ngoài cũng cần một lượng lớn.



Theo ông, thường sinh viên tốn khá nhiều tiền mua thiết bị di động và tự nghiên cứu để có hiểu biết cơ bản. Có như thế, các công ty mới ưu tiên tuyển dụng với mức lương cao. Song, không phải sinh viên nào cũng có điều kiện kinh tế để theo đuổi. Trong khi đó, những lập trình viên hiện tại có công việc ổn định, lương khá nên chuyển qua mảng lập trình trên mobile thì mức lương phải hấp dẫn hơn nữa (trên 2.000 USD) mới thu hút được họ. Đây là lý do khiến nhiều doanh nghiệp khó tìm lao động trong lĩnh vực lập trình trên di động.









Lập trình viên ứng dụng di động hiện nay cung không đủ cầu. Ảnh: P.N



Theo Mai Phương (VNE)



Theo thống kê của một trang web việc làm, năm nay số doanh nghiệp đăng ký tuyển kỹ sư lập trình trên di động là 154. Số lượng lao động họ cần tuyển cho vị trí kỹ sư lập trình di động thường từ 3 đến 5 nhân viên (tương đương nhu cầu từ 462 đến 770 người lao động). So với năm ngoái nhu cầu tuyển dụng vị trí này tăng trên 35%. Trong khi số hồ sơ đăng ký tìm việc chỉ 420.Theo nhận định của đại diện trang web việc làm này thì phần lớn dân lập trình nếu ứng tuyển cũng chỉ chọn công việc quen thuộc như lập trình cho web... bởi vì có thể lập trình ứng dụng trên di động là một mảng mới nên hiện cung không đủ cầu. Hiện một số trung tâm mở lớp đào tạo lập trình di động để đón đầu xu hướng mới trên thị trường lao động thời gian tới.Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc thường trực Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP HCM nhận định xu hướng tuyển dụng kỹ sư lập trình ứng dụng di động tăng mạnh trong những năm sắp tới. Kết quả có được từ việc khảo sát thực tế 27.247 doanh nghiệp và khảo sát trực tiếp tại 2.080 doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng năm 2013.Anh Nam Hải, quận Bình Thạnh, TP HCM, lập trình viên ứng dụng di động có 3 năm công tác cho hay, dự án cho ứng dụng di động hiện giờ rất nhiều, làm không xuể. Một phần do người dùng thích vào các kho ứng dụng trên nền tảng Android hay iOS Apple chơi trò chơi hoặc đọc sách, xem phim… trên điện thoại. Cách đây 2 năm, nhu cầu cần tuyển lập trình nền tảng iPhone rất nhiều nhưng nay nhu cầu lập trình viên ứng dụng di động trên nền tảng Android lại có lợi thế hơn.Theo anh, nếu làm lập trình ứng dụng di động theo hợp đồng gia công thì rất ít có cơ hội đưa ra cải tiến vì phải làm đúng theo chuẩn mà họ đã quy định. Nếu làm các ứng dụng trên điện thoại do mình tự sáng tạo thì có thể không bị sức ép về mặt thời gian. Anh Hải chia sẻ nghề này cũng có thể làm thêm ở nhà nhưng phải cùng một nhóm 3-4 người mới có thể hoàn thành dự án. Tuy nhiên, nếu vừa làm ở cơ quan và ở nhà thì có thể chất lượng công việc sẽ không cao.Anh Tất Bình, quận 3, TP HCM có thâm niên 5 năm trong lĩnh vực lập trình trên điện thoại di động chia sẻ dù nhận được nhiều lời mời sang công ty khác để làm, nhưng anh vẫn gắn bó với công ty cho đến giờ. Với anh, việc học hỏi kiến thức mới, tích lũy kinh nghiệm từ đồng nghiệp, môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ cũng như thu nhập là yếu tố quan trọng với ngành này.Thu nhập của ngành này hiện cao hơn khoảng 10-30% so với mức trung bình trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Dù nhu cầu nhân lực lớn nhưng lợi nhuận trong lĩnh vực này chưa có nhiều sự khác biệt so với các lĩnh vực công nghệ thông tin khác nên khó để các công ty đưa ra chế độ đãi ngộ khác biệt đáng kể.