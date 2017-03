S&P hạ bậc tín nhiệm công ty của bầu Đức

Hôm qua (8/12), Standard & Poor's thông báo hạ xếp hạng tín nhiệm của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) với lý do triển vọng về năng lực và khả năng thanh khoản của công ty không tốt. Bên cạnh đó, trái phiếu của HAGL cũng bị hạ xếp hạng từ B xuống B-. Xếp hạng đánh giá quy mô của HAGL trong khu vực ASEAN cũng bị giáng từ mức "axBB-" xuống "axB".



Weekhim Loy, chuyên gia về xếp hạng tín nhiệm của S&P, lý giải về quyết định trên: "Việc giáng xếp hạng của HAGL cho thấy trong vòng nửa năm đến 1 năm tới, năng lực và tính thanh khoản của công ty vẫn còn thấp. Nguyên nhân do tình hình hoạt động phát triển bất động sản của HAGL hiện nay. Bên cạnh đó, việc HAGL vẫn chưa được phép bắt đầu khai thác mỏ quặng sắt tại Lào và Campuchia cũng khiến tình hình của HAGL thêm khó".



Mặc dù đánh giá triển vọng của HAGL là tiêu cực nhưng tổ chức xếp hạng tín nhiệm này vẫn tin rằng HAGL có thể trả được hết khoản nợ 600 tỷ đồng, trong đó có bao gồm cả 8,9 triệu USD lãi suất của 90 triệu USD trái phiếu quốc tế.



Chuyên gia Weekhim Loy dự đoán doanh thu từ bất động sản của HAGL năm 2012 khó cải thiện do tình hình lạm phát và lãi suất cao tại Việt Nam. "Theo quan điểm của chúng tôi, khó kỳ vọng mỏ khai thác quặng sắt của HAGL ở Việt Nam và Lào sẽ tạo ra dòng tiền mặt trong năm tới", bà Loy nói.



Một mặt tổ chức này nói sẽ hạ xếp hạng nếu tình hình của HAGL xấu đi nhưng S&P cũng cho biết sẽ sửa triển vọng của HAGL từ "tiêu cực" sang "ổn định" nếu thanh khoản cao hơn và công ty giảm số vay nợ. Tổ chức trên cho rằng, điều này có thể xảy ra nếu HAGL bán bớt tài sản để nâng vốn hoặc doanh thu từ địa ốc, nhà ở cải thiện hay sản lượng quặng sắt và doanh số bán điện được tăng cường.





Thanh Thanh Lan ( VNE)