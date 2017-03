Sử dụng logo để nhận diện hàng bình ổn giá

Tính đến nay có 68/68 doanh nghiệp (DN) tham gia chương trình Bình ổn thị trường đăng ký sử dụng logo, gồm 37 doanh nghiệp (DN) Lương thực, thực phẩm, 15 DN chương trình mùa khai giảng, bốn DN chương trình sữa và 12 DN chương trình dược phẩm. Với các hình thức là đăng ký sử dụng trực tiếp trên các bao bì sản phẩm, đăng ký sử dụng tại các điểm bán hàng bình ổn thị trường, đăng ký sử dụng trên phương tiện xe tải, vật phẩm quảng cáo, phương tiện truyền thông.

Bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở công thương TP.HCM, cho biết nhằm tránh trình trạng giả mạo, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm soát để đảm bảo đúng sản phẩm hàng bình ổn chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Tại buổi công bố này bà Đào còn cho biết các DN tham gia chương trình bình ổn thị trường đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo nguồn hàng, phát triển điểm bán…nên đạt được kết quả đáng kể. Cụ thể doanh thu tháng 7 của chương trình lương thực, thực phẩm đạt 996.4 tỷ đồng, tính từ đầu chương trình đến nay đạt 3.487,1 tỷ đồng, tăng 9,24% so với cùng kỳ. Có hai nhóm hàng vượt kế hoạch là thịt gia cầm (110,6%) và thực phẩm chế biến (114,4%). Có hai nhóm hàng đạt thấp so kế hoạch là thủy hải sản (29,5%) và lương thực (30,4%), nguyên nhân là do sức mua chậm. Doanh thu tháng 7 chương trình mùa khai giảng đạt 99,72 tỷ đồng, tính từ đầu chương trình đạt 261,63 tỷ đồng, tăng 15,2% so cùng kỳ.

Bà Đào cho biết Sở sẽ phối hợp các sở ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, khảo sát thực tế hoạt động sản xuất, tạo nguồn hàng của các DN. Kết quả cho thấy các DN tham gia trong chương trình bình ổn thị trường đảm bảo lượng hàng cung ứng như kế hoạch được giao, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, góp phần ổn định thị trường.